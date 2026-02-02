Fabio Fazio che intervista Alberto Trentini a Che Tempo Che Fa è un momento da servizio pubblico: ma dov’è la Rai? Il carcere in Venezuela, la "vasca", la macchina della verità e le "pedine di scambio"

Trentini ha poi ricordato l'esperienza della “vasca”: una stanza in cui è stato tenuto dieci giorni. Si tratta di una stanza con un vetro in cui chi è dentro non vede le persone fuori, ma non il contrario: è stato lì seduto dalle sei di mattina alle nove di sera, con l'aria condizionata altissima. Quando è entrato c'erano venti persone, quando se n'è andato ben sessanta; dalla “vasca” è stato poi portato al Rodeo. Ha poi detto che per loro era normale agire in quel modo, che non avessero alcuna conoscenza dei diritti.

È invece sul cibo che erano molto attenti: i prigionieri, in quanto “pedine di scambio”, dovevano mangiare: chi non lo faceva veniva spedito come punizione al piano superiore, ammanettato e nudo a dormire sul pavimento per giorni. Altre persone invece, venivano intubate per essere nutrite in maniera artificiale: sono quell che sono rimasti più traumatizzati.

Quando Trump ha ordinato l'attacco a Caracas infine, il sospetto che fosse successo qualcosa di grande: ma nessuno ha comunicato niente, né il programma radiofonico che i carcerati erano costretti ad ascoltare ha dato la notizia.

Alberto Trentini tornerà al suo lavoro? È possibile, però ora è ancora tempo di metabolizzare quanto avvenuto.

A conclusione dell'intervista, Fabio Fazio ha chiamato sul palco la madre e il suo avvocato per una foto, finalmente quella con Alberto che sostituisce lo scatto di mamma Armanda con lo striscione per chiederne il ritorno. Un momento di tv molto emozionante. Un momento da tv pubblica.