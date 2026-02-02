L’Occidente è ancora il migliore dei mondi possibili (ma si è trasferito in America). Sull’ultimo libro di Luigi Marco Bassani, libertario, scorretto e reazionario

Per fortuna i libertari, che odiano le imposizioni dall’alto, non hanno letture obbligatorie ma soltanto buone letture. Per cui vi dirò che questa è una buona lettura, non una lettura obbligatoria. Di obbligatorio c’è solo il morire. Una cosa che questo libro scongiura in ogni pagina difendendo l’Occidente, cioè il più vitale modello di mondo e di pensiero di cui abbiamo fatto finora esperienza. Luigi Marco Bassani è storico del pensiero, filosofo politico, ex docente dell’università pubblica (messo nelle condizioni di andarsene per via della censura ai suoi danni, partita con il killeraggio mediatico a seguito della pubblicazione sulle sue pagine private di un semplice meme), ora professore di Storia del pensiero politico all’Università Telematica Pegaso. È un esperto di Thomas Jefferson, di politica americana, di liberalismo (sia europeo che italiano) e autore di due libri molto recenti, in qualche modo collegati. Il primo, scritto insieme ad Andrea Atzeni e a Carlo Lottieri, è A scuola di declino. La mentalità anticapitalista nei manuali scolastici (Liberilibri, 2025). Nel libro si fa una rassegna delle macchinazioni ideologiche e delle storie anti-mercato su cui si fonda il potere culturale della sinistra nel settore dell’istruzione. Il secondo, appena uscito, si intitola invece Occidente contro Occidente. Elegia prima del suo trionfo (Liberilibri, 2026). Non è solo un elogio dell’Occidente, ma un libro fondamentale in un periodo di guerra civile culturale, ideologica, politica. Una guerra che stanno vincendo gli stupidi, e cioè gli antioccidentali. Quelli che, solo perché in Occidente, hanno rifiutato da tempo il senso comune (non si sputa sul piatto in cui si mangia, non si morde la mano che ti nutre) e ogni principio di convivenza.

Il libro è il flusso di coscienza di un intellettuale colto, che, messe da parte le velleità accademiche, ha messo ordine su alcuni pensieri che, per limpidezza di stile e precisione nel linguaggio, è evidente fossero ben chiari e ordinati nella sua testa. L’ordine che ha fatto in questo libro, insomma, è più per noi. Inizia con una genealogia dell’Occidente, quello greco, quello della ragione, poi quello cristiano, cioè dell’Intelletto (con Sant’Agostino: “La perfetta ragione è quella che ci dà la scienza di tutte le cose, soprattutto di quelle eterne che sono comprese dall’intelletto”). È come se, ci spiega, l’Occidente sia da sempre attraversato da un certo Illuminismo, ben diverso da quello rivendicato da qualche sagoma in università e ai sit-in per i diritti umani. L’Occidente è davvero la culla della civiltà, nel solo senso in cui ci è possibile immaginarla oggi. Uno dei meriti di Bassani, in effetti, è quello di spiegare non tanto che l’Occidente è stato l’unico modello, o il migliore, da sempre, ma che oggi persino chi gli si oppone lo fa con le categorie prodotte in Occidente. Dunque non esiste un fuori dall’Occidente che non sia all’Occidente stesso profondamente familiare. Come scriveva Milton Friedman, in una società capitalista i socialisti possono sempre scegliere di vivere nei kibbutz, è il contrario che è impossibile. Dunque non si tratta di difendere la storia dell’Occidente, ma di valutare razionalmente la sua eredità. E cioè valutarla grecamente. Come ricorda sempre nella prima parte del libro Bassani, i Greci avevano un profondo senso di curiosità verso l’Altro, ma non per questo sarebbero stati disposti a considerare l’Altro migliore. L’identità è un fatto di orgoglio. È bene riconoscere i meriti degli altri solo se si riconoscono i meriti di casa.