L’angelo Meloni a San Lorenzo in Lucina è un finto problema dei vivi, ma chi se ne ricorderà fra cent’anni?

La notizia improbabile dell’apparizione del volto, improvvisamente angelico, di Giorgia Meloni in un affresco presente nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina, lo stesso luogo dove hanno avuto sede nel tempo lo studio di Giulio Andreotti, la sede (poi serrata) di Forza Italia, senza contare i locali da diletto mattiniero e pomeridiano condivisi da molta “bella gente” capitolina, avanza così… Ma che dico, meglio iniziare dalla smentita della diretta interessata. La presidente del Consiglio, su Instagram, ha infatti ripreso la notizia con un’emoticon che ride: “No, decisamente non somiglio a un angelo”. Non meno decisamente turbate dalla rivelazione, le opposizioni chiedono subito l’intervento del ministro della Cultura Alessandro Giuli, pretendendo che altrettanto si attivi la soprintendenza di Roma per “fare luce sull’episodio”. Un’Ansa è ancora più esplicita: “Su indicazione del Ministro Giuli, il Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro, ha dato incarico ai funzionari tecnici del Mic di effettuare oggi stesso un sopralluogo per accertare la natura dell'intervento effettuato sul dipinto contemporaneo contenuto in una delle cappelle di San Lorenzo in Lucina e decidere il da farsi. Lo rende noto il Ministero della Cultura, dopo le polemiche per il restauro di un affresco in cui un angelo è stato raffigurato col volto della premier Giorgia Meloni”.

Il “da farsi” appare d’obbligo. Segue con non minore interesse, se non rassegnata inquietudine, la posizione del Vicariato: “È chiaro che c'è stato un intervento dell'artista, noi non conoscevamo assolutamente tale questione e l'intenzione dell'autore e non ne siamo stati informati. Adesso stiamo cercando di indagare che cosa è avvenuto”. Ancora un’Ansa, e l’affare si ingrossa in pochi istanti: “Stupore ed imbarazzo sono le prime reazioni a caldo che si raccolgono nella diocesi di Roma alla notizia che nella basilica di San Lorenzo in Lucina, in seguito ad un restauro un angelo è stato raffigurato col volto della premier Giorgia Meloni. Si fa notare che non ci sono precedenti simili”. Obiezione, se non proprio di Giorgia Meloni, non è la prima volta che volti di personalità apicali, al limite della suggestione, diciamo, “imperiale” o, come in questo caso, con intento di sacralizzazione in vita, sono state consegnate alle pie pareti.

Prende poi la parola il diretto interessato, l’autore del “gesto” pittorico: professione dichiarata restauratore a quanto pare autoconvocato: Bruno Valentinetti, 83 anni, romano di via Gela, quartiere Appio-San Giovanni. Questi, alle domande sul ritratto della premier, inserito tra i volti dei cherubini ai lati del busto marmoreo di Umberto II di Savoia, nella cappella alla destra dell’altare nella chiesa appunto di San Lorenzo in Lucina, smentisce ogni possibile atto volontario: “La somiglianza con Giorgia Meloni? Lo dite voi”. Di Bruno Valentinetti, sappiamo che è “scapolo”, e “vive con la pensione sociale e ama definirsi ‘artigiano’, ed è stato lì ospitato dal parroco della basilica, Daniele Micheletti”. Il parroco, tuttavia, davanti alla domanda sulla forte similitudine con la presidente del Consiglio, non si sottrae: “In effetti le somiglia molto… ma non ci sarebbe nulla di strano. Le cappelle delle chiese di Roma sono piene di ritratti di laici, famiglie nobili non sempre dal profilo irreprensibile… poi, certo, se questa immagine dovesse suscitare scandalo, la faremo modificare”. L’affare si ingrossa ulteriormente, assumendo uno spessore narrativo oscuro che certamente avrebbe suscitato interesse, se non proprio agli occhi di Jorge Luis Borges, sicuramente in Leonardo Sciascia. Nero su nero, un rebus. Intanto Valentinetti assicura di essersi attenuto alle immagini preesistenti che risalgono all’ultimo intervento per il Giubileo del Duemila. Sembra di sentire la sua voce, con retrogusto di crudele compiacimento: “Mi sono limitato a ricalcare il profilo che c’era già…”.

Nel frattempo, alcuni visitatori, mossi da curiosità sono pronti a rendere decisamente kafkiana l’intera vicenda in corso d’opera e d’accertamento, ravvisando nell’angelo speculare a quello che evoca il ritratto di Meloni “il leader M5S Giuseppe Conte o la sorella della premier, Arianna Meloni”. Al culmine del sadismo patafisico, Valentinetti aggiunge una chiosa, prossima ai racconti dell’assurdo più prosaico: “L’altra donna è una ragazza che, quando l’ho conosciuta, i Cecchi Gori la volevano nei loro film”. Il nostro lascia poi intendere che si tratti di una sua ex fiamma: “… ma adesso ha 46 anni e non vive più in Italia”. L’affare diventa un enigma rionale. Non resta che scavare nel passato dell’autore del gesto, quasi si sia in presenza di un emulo del pittore della domenica che, per protesta politica e forse voglia di fama, molti anni fa si nascose segretamente nella cappella picassiana di Vallauris deturpando gli affreschi dedicati a “La pace” e “La guerra”. Picasso, giunto sul luogo al mattino, non si scompose, rimise mano all’opera correggendo il gesto “barbarico”. Di Valentinetti sappiamo ancora che si tratti di un ex studente del liceo classico “Augusto”, zona Alberone, lo stesso frequentato dal compianto Gigi Proietti, diventato restauratore da autodidatta, senza seguire il classico percorso di apprendistato a bottega. In ogni caso, Don Micheletti lo esorta a raccontare i suoi trascorsi definiti “gloriosi”. Eccoli: “Ha lavorato anche al restauro della Cappella Sistina e alla reggia del sultano di Amman. Ma la committenza che più spicca nel cursus honorum del restauratore è l’intervento nella villa di Silvio Berlusconi a Macherio.