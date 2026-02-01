La violenza di Torino non è l'eccezione. È l'ennesimo segnale che la democrazia non la vuole più nessuno

Un poliziotto di 28 anni è stato preso a martellate, dei giornalisti della Rai (inviati del programma Far West) sono stati assaltati. Il governo Meloni capitalizzerà sugli eventi di Torino e farà sparire dal racconto le cinquantamila persone riversatesi in strada pacificamente. Dall’altra parte, chi si è riversato in strada e ha alle spalle una più o meno strutturata organizzazione di stampo pubblico, centri sociali, partiti, partitelli e così via, punterà a far sparire i duecento bastardi per elogiare i cinquantamila pacifici che ieri non hanno picchiato nessuno. Ci sarà qualcuno, tra i più colti, che non farà nessuna delle due cose.

La piazza è anche questo, non c’è equilibrio né tensione, ci sono solo gli 1 e gli 0 della violenza civile, momenti di cori e pace, che non spostano nulla nel mondo, e momenti di violenza e distruzione di cui si parlerà per giorni. Il codice è binario, chi fa queste cose lo sa e lo accetta. Lo sa chi legge Unabomber, Toni Negri, Bifo Berardi, Franco Piperno, chi riconosce la “geometrica potenza” (così venne definito, dal fisico calabrese, il killeraggio politico, il brigatismo) della lotta. Non esistono terroristi, esistono terrori a confronto. Non esistono “i violenti”. Esiste una violenza che risponde alla violenza subita quotidianamente dal sistema. Chi si indigna perché un uomo in divisa è stato picchiato senza accettare che quegli uomini in divisa spesso picchiano dei civili che manifestano, non sempre in modo violento, è parte del problema, così come chi crede che la violenza su un uomo in divisa sia legittima, giustificata o che la lotta di classe sia una scusa attendibile per distruggere una città.

Eppure, al fondo, c’è un sentimento condiviso, che accuma il potere di Stato e la violenza di strada. È quella dialettica di Marx, diversa dalla dialettica hegeliana e da una dialettica sospesa, negativa. Se quest’ultima può essere la base di un pensiero autenticamente democratico, e forse precisamente socialdemocratico (quello della democrazia aperta, concetto che attraversa tutta la storia del pensiero, dai Greci a Hannah Arendt), la prima, quella originale, è una dialettica della convivenza, della sintesi. La dialettica marxiana è invece la legge dello scontro, della pura violenza (di una classe sull’altra, di un sistema su un altro, di una “logica del pensiero” su un’altra). La dialettica marxiana rifiuta qualsiasi principio di convivenza, dunque è di per sé incivile. La civilizzazione, l’ammodernamento, l’evoluzione della morale sono sì per Marx il prodotto di uno scontro, quello che ha portato a vincere la borghesia e con essa il capitalismo, ma sono anche allo stesso tempo fuori dallo scontro, un residuo della violenza che fa da motore alla storia. Contro quella violenza, contro quel progresso, contro il senso di civiltà, si scontra la vera classe rivoluzionaria.