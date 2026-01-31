Leonardo Maria Del Vecchio virale da Lili Gruber, ok i meme e l’ironia social, ma dietro c’è molto di più: la sprezzatura, la vera ricchezza e tutto quello che i social non vedono

Quello che vuole fare Leonardo Maria Del Vecchio è semplice: vendere pubblicità. Creare una Media Company che comprenda in sé, ovviamente, anche la rete, ma che abbia nel portafoglio anche quelli che lui chiama “campioni”. Per questo non gli interessa minimamente il DNA di un qualunque giornale (non gli interessa, per questo non ha intenzione di cambiarlo). “Repubblica” è un “campione” come un “campione” sono “Il Giorno”, “Il Resto del Carlino” e “La Nazione” che ha acquistato. Così come un “campione” (“di Montanelli” ha infatti specificato LMDV) è “Il Giornale” di cui possiede il 30%. Le domande di Lilli Gruber e di Massimo Giannini erano ingenuotte, provinciali, fatte da un mondo distante e inifluente, quello della stampa “di destra” o “di sinistra”. Domande tipo: “Ma non c’è una contraddizione nell’avere azioni de Il Giornale, che è di Destra e volere comprare La Repubblica, che è di Sinistra?”. Leonardo Maria De Vecchio vuole comprare i “marchi”, non i giornalisti, o meglio vuole comprare i giornalisti nella misura in cui sono coloro che hanno creato il “marchio” (quest’ultima frase l’ho dovuta aggiungere per non sembrare troppo competente e mostrare mezzo cu*o).

Anche la domanda sull’eventuale acquisto di una televisione appare altrettanto ingenua. E difatti Del Vecchio ha risposto, praticamente, “un passo alla volta”. Lui vuole vendere pubblicità, che è stato il vero successo di Silviio Berlusconi (la sua discesa in politica fa parte di una narrazione parallela che poco ha a che vedere col bisinissi). E per vendere pubblicità bisogna ancora capire se bisognerà possedere una televisione generalista o una piattaforma. Del Vecchio lo ha detto: vuole vendere “prodotti alle aziende”. Questo è il vero New Media. La politica non c’entra nulla. Del Vecchio lo ha detto banalmente e semplicemente, come uno studente del primo anno della Bocconi, perché non c’è altro modo per dirlo. E’ una cosa semplice. E’ stata la trasmissione Otto e Mezzo a volerla rendere più complessa di quanto è.