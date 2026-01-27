Abbiamo visto Il Falsario su Netflix, ma com’è? Altro che sola, Pietro Castellitto ce l’ha fatta. Ecco perché il suo Toni è un gran figo

Toni compie la sua scalata mentre la storia gli scorre a fianco: per lui conta solo il denaro, indipendentemente da dove provenga la richiesta. È un aspirante artista che si è reso conto di mancare di talento, tranne quello della riproduzione: la sua mano sarà la sua fortuna, nella Roma a cavallo tra gli anni '70 e '80 che non perdona niente ma, se vieni a patti con la tua zona d'ombra, può sputarti nel giro che conta. E Toni, con la sua zona d'ombra, non ha alcun problema: non ce l'ha per vendere dipinti falsi, non ce l'ha quando entra nella cerchia di Balbo né quando gli viene chiesto di realizzare un finto messaggio delle Brigate Rosse; la accetta nel finale, un finale che picchia quando non ce l'aspettavamo più. Perché quel Toni sembrava stesse andando incontro al suo destino: invece stava realizzando l'ultima opera. Stavolta stava falsificando la sua identità.

“Cosa sei disposto a fare, per arrivare dove vuoi arrivare? Cosa sei disposto a sacrificare?”: è la domanda che percorre l'intero film: e la risposta di Toni è tutto. È la zona d'ombra che, rimasta latente per gran parte del film, si rivela definitivamente: ma è anche la prima volta che Toni tradisce un'emozione profonda, piena.