Giornalista è chi giornalista fa: Alfonso Signorini non lo è più dal 2023, né più e né meno come Fabrizio Corona. Allora di cosa stiamo a parlare?

Se Fabrizio Corona non è formalmente un giornalista perché non ha il tesserino, allora non lo è nemmeno Signorini, o almeno, attualmente non lo è più. A meno che Alfonso Signorini all’anagrafe non abbia un altro nome, non compare nell’albo dei giornalisti, né pubblicisti, né professionisti. Ma badate, Signorini giornalista lo è stato fino al 2023 quando si è cancellato dall’ordine per potersi muovere nel mondo delle pubblicità sui social, attività incompatibile con la professione di giornalista. Nonostante ciò su internet si continua a leggere a seguito del catalogo di ruoli assunti dal Direttore di Chi, che Signorini è “giornalista”. E’ sbagliato, ma effettivamente questa cosa semplifica la vita a chiunque abbia svolto per gran parte della sua vita questa attività. Quando qualcuno ti domanda che “fai” nella tua vita, rispondere che “sei” un giornalista perché, in fondo, la tua vocazione rimane quella anche se hai partecipazioni di qua, dirigi questo e quest’altro. Alla fine sei sempre uno che è capace più degli altri di trovare notizie e quindi “sei” un giornalista. L’albo dei giornalisti, d’altronde è qualcosa di inesistente nel prestigioso Regno Unito, ma pure in Germania, in Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Lussemburgo (i giornalisti lussemburghesi, bestie mitologiche a metà tra sgabelli e dromedari), Spagna, Belgio e dulcis in fundo, la Svizzera (il porto franco di qualsiasi cosa). In Italia essere giornalista è una questione di realizzazione, beruf di weberiana memoria.