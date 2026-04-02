Delitto di Garlasco: le Iene con un’altra bomba che non può esplodere? Ignoto2, quelli che (forse) hanno parlato e la (nostra) necessità di fare un po’ di ordine

Per dovere di chiarezza, c’è da dire che l’indiscrezione arrivata a noi è differente e nessuno ci ha mai fatto direttamente il singolo nome di Biasibetti (che comunque sarebbe tra quelli riascoltati dagli inquirenti). Ma ci è stato spiegato, piuttosto, che in verità sono state diverse - alcune presentatesi anche spontaneamente - le persone che hanno parlato. Hanno detto cose nuove? Solo in parte. Perché – a parte chi none era stato proprio ascoltato o chi era stato ascoltato solo “per dovere” o per pochissimi minuti - hanno detto le stesse cose di sempre, ma questa volta hanno trovato orecchie diverse a recepirle eapprofondirle. Insomma: qualcuno disposto a cogliere tutte le parole invece che solo quelle che puntavano dritte in una unica direzione. E, probabilmente, hanno anche potuto rispondere a domande che nessuno, in passato, aveva avuto l’ardire, l'intuizione, l’accortezza o la voglia di fare. Sembra una banalità, ma è una chiave. E è contestualmente anche una bomba per chi ha desiderio e modo di rifletterci un attimo sopra.

Quello che è certo, è che mentre nei salotti si litigava e mentre quelli che fanno il mestiere del raccontare raccontavano, i magistrati hanno fatto il loro lavoro. E sono andati avanti. Mettendo insieme pezzi, unendo puntini che nessuno aveva mai unito e provando a non cedere all’umana debolezza delle umane convinzioni. Anche semplicemente chiedendosi, ad esempio, cosa ci facesse a casa Poggi il blocnotes di una struttura ricettiva dove nessuno dei Poggi aveva mai messo piede. O, più articolatamente, chiedendo consulenze che rispondessero a domande più specifiche e allo stesso tempo più aperte, come dimostra anche la semplice “quantità in termini numerici” delle pagine delle relazioni di tanti anni fa e di quelle appena depositate. C’è, quindi, l’assoluta necessità, soprattutto in questa fase, di evitare ogni scarto in avanti, anche al costo di restare un attimino indietro con le indiscrezioni, non tanto per evitare chissà che cosa, ma per scongiurare il troppo disordine e la confusione ora che il tempo della verità, finalmente, potrebbe essere davvero arrivato. Magari non una verità su chi ha ucciso Chiara Poggi (perché per quella ci vorrà ancora tempo), ma una verità su chi non l’ha uccisa. Sembra poco, ma è sempre la somma dei poco a fare il tanto. Persino nella torbida Garlasco.