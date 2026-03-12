Garlasco, i Cappa, i Rizzoli: la storia e i legami oltre le (assurde) voci sul giallo di Chiara Poggi

È passato un po’ di tempo ormai da quando a giugno dell’anno scorso Melania Rizzoli è stata ospite di Piero Chiambretti nel suo programma Rai proprio per la sua indiretta parentela con la famiglia Cappa, al centro del noto caso di Garlasco che in questi giorni torna a far discutere con le (insistenti ed infondate) indiscrezioni che continuano ad alimentare la curiosità morbosa dell’Italia. Nonostante nessun membro delle due famiglie risulti indagato a proposito di questa triste vicenda, televisioni e giornali continuano a ricamarci su. Ecco allora che, al di là di quanto sia venuto fuori dalle attuali indagini della procura di Pavia e dalle continue indiscrezioni, abbiamo ricostruito un po’ più in profondità la storia di queste due grandi famiglie a partire da questa bizzarra e spigolosa intervista a Melania Rizzoli condotta dal perfido Chiambretti, che esordisce così.
“Comunque i Rizzoli, dicevo, sono tanti. Io così, che sono curioso… vedo una grande famiglia”. Il noto comico e conduttore sempre temuto dai propri ospiti per la sua imprevedibilità, spiega col suo caratteristico e beffardo tono quali siano tutte le diramazioni della famiglia in questione, che a partire dal capostipite Angelo – il fondatore di quello che oggi è il gruppo Rcs – arriva ad intrecciarsi nelle successive generazioni con la famiglia Cappa. Il capostipite stesso di quest’altra famiglia, Ermanno, grande avvocato e luminare nell’ambito del diritto penale dell’economia e dell’antiriciclaggio, già Presidente del prestigiosissimo Centro Studi Giorgio Ambrosoli (in onore al commissario liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona assassinato a Milano da un sicario per aver perseguito la verità sul crac dello stesso istituto creditizio), padre delle gemelle Stefania e Paola (a loro volta cugine della povera Chiara Poggi), in un’intervista di parecchi anni fa rilasciata al quotidiano ItaliaOggi, racconta che pure la sua famiglia è una grande famiglia che vive da secoli nella Lomellina e che vanta addirittura una parentela con il grande filosofo Giovanni Reale, ma a parte questo. Qual è il legame tra i Rizzoli e i Cappa? Andiamo con ordine, seguendo il filo del discorso condotto da Piero Chiambretti.
“Mi fate vedere il grafico che ho preparato? Ecco qua. Si giri pure da questa parte, madame. Ecco, Angelo Rizzoli è il centro di tutto. Editore e non solo, anche produttore cinematografico, amante dell'hotel Regine Isabella, che ha voluto lui a Ischia, che ha reinventato. Ha avuto dei figli che sono Giuseppina Rizzoli e Andrea Rizzoli. Eccoli qua, due figli che a loro volta hanno avuto poi delle famiglie bellissime”. L’erede di Angelo, Andrea, infatti dalle nozze con Lucia Solmi ebbe a sua volta altri figli: Isabella, che si gettò da una finestra a Montecarlo nel 1987; Alberto Rizzoli, morto suicida a Pavia nel 2019 e infine Angelo Jr (detto Angelone), che nel 1991 ha sposato Melania Rizzoli. La cerimonia religiosa, tra l’altro, si tenne solo nel 1996, dopo l’annullamento del precedente matrimonio con l’ex moglie Eleonora Giorgi, nel Pantheon di Roma. Vale la pena fare un excursus nella storia del gruppo Rizzoli che nel 1974 acquisì il Corriere della Sera, contraendo però pesanti debiti. Per sopperire a queste mancanze entrò nel sistema di potere costituito da Licio Gelli (il capo della P2) Roberto Calvi (il banchiere del Banco Ambrosiano poi trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra con dei sassi nelle tasche) e l’Istituto per le Opere di Religione, lo Ior, ovvero la Banca Vaticana. Lo scandalo della P2 viene fuori nel 1981. Angelo Rizzoli Jr., nato nel 1943 e morto nel 2013, è la tessera n. 532 della loggia massonica eversiva capeggiata da Gelli e viene condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta impropria, falso in bilancio e appropriazione indebita legate al dissesto del gruppo Rizzoli. "Andiamo dall'altra parte per un attimo e scopriamo invece che Giuseppina Rizzoli si è sposata con Gian Gerolamo Carraro. Da qui nasce Nicola Carraro che non troppo tempo fa ha sposato Mara Venier, che è la mamma di Elisabetta Ferracini, che non c'entra nulla ma è un'amica mia e l'ho voluta mettere". Chiambretti fa questo inciso perché sa che è stata proprio Melania a far conoscere Venier e Carraro. "Ma adesso arriviamo al punto chiave”. Ci eravamo scordati di “Annina Rizzoli, figlia di Andrea Rizzoli” che “ha sposato Roberto Arioldi”, il noto cavaliere monzese. Argento nel 1997 nel salto ad ostacoli a squadre nei Giochi del Mediterraneo di Bari nel 2004 partecipa alle Olimpiadi di Atene, attestandosi però, nella stessa disciplina, al 56° posto con 44 penalità. L’anno dopo, però, torna alla ribalta con due ori ai Giochi del Mediterraneo di Almeria in Spagna. “Questi due signori hanno avuto dei figli. Una è Francesca Arioldi, ovviamente, e l'altro è Emanuele Arioldi, il quale ha sposato Stefania Cappa, la sorella di Paola Cappa”. Emanuele ha seguito le orme del padre e oggi è un atleta olimpico di equitazione e gestisce il prestigioso centro ippico di famiglia “La Loggia”.
Stefania, invece, oggi è avvocatessa ed è specializzata in diritto sportivo, lavora presso lo studio milanese del padre Cappa&Partners ed è componente (nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano) della Commissione Diritto dello Sport ed Eventi Sportivi. Nell’autunno 2024, infatti, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, è salita “in cattedra (a Regione Lombardia) per formare i giornalisti lombardi, in un intreccio di professionisti legati anche al mondo di avvocati, Coni e Fondazione Milano Cortina 2026” ed è stata in questo caso “tra le relatrici di un corso di formazione nell’ambito della 42a edizione di Sport Movies & Tv 2024, in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Al tavolo dei relatori dell’evento, inserito nel Festival dello sport svolto dal 5 al 9 novembre a Milano, c’era anche Livia Draghi, nipote dell’ex premier Mario, responsabile dei contenuti video per la Fondazione olimpica. Il convegno svoltosi all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia era organizzato della Federation Internationale Cinema Television Sportifc (Ficts), in collaborazione con Regione Lombardia e Fondazione Milano Cortina 2026”. Stefania Cappa è inoltre dal 2016, Giudice Sportivo Territoriale per la Federazione italiana Twirling (per il quadriennio olimpico 2017-2020). Nel 2016 è stata docente al Master “Antiriciclaggio del Sole24Ore”. È stata inoltre ricercatrice presso il Centro di Studi di Diritto Applicato Giorgio Ambrosoli in materia di “anticorruzione” dopo aver svolto la pratica da avvocato presso gli studi D’Aiello-Costabile, poi D’Auria nell’ambito del diritto penale d’impresa collaborando infine con l’Avvocato Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio.
“Quindi la nostra Melania Rizzoli è lontanamente parente delle sorelle Cappa di cui tutti parlano”. Ecco qui lo spiegone un po’ sibillino di Chiambretti portato avanti da dietro quel suo sorriso beffardo. Melania, un po’ a disagio risponde di non conoscerla “nemmeno bene (Stefania ndr), l'avrò vista due o tre volte in vita mia”. Chiambretti incalza “però posso dire una cosa, Melania? Lei non potrà essere il super testimone perché lei non è stata invitata al matrimonio” e scivola (volutamente?) sulla buccia di banana. “Non sono andata al loro matrimonio perché era morto mio marito e quindi non me la sentivo”. Va fatto notare che Angelo Jr. Rizzoli è morto tre anni prima delle nozze di Emanuele e Stefania, che hanno avuto luogo nel 2017 e che, tra l’altro, vennero riprese anche sulle pagine di Vanity Fair. “Ecco, Stefania quindi non l'ho conosciuta in quell'occasione”. Però Stefania e Paola Cappa oggi sono sulla bocca di tutti, continua Chiambretti. Lei ha avuto delle frequentazioni più con Stefania che non con Paola Cappa? “La Stefania l'ho conosciuta qualche anno fa a Milano. Mi era venuta a trovare in Regione Lombardia, perché per sapere se potevamo in qualche modo collaborare, ma non ci sono state le condizioni”. Melania Rizzoli è parte della Fondazione Italia Usa dal 2014. Nel marzo 2018 dopo non essere stata eletta alle politiche viene nominata da Attilio Fontana come Assessore regionale all’istruzione, formazione lavoro. Nel 2023 ottiene la delega di Vice Presidente della Giunta Regionale sostituendo Fabrizio Sala. “Non ci frequentiamo, però. Si sono trasferiti a Milano, con Emanuele Arioldi, il marito. Hanno avuto due bambini e so che vivono un periodo molto difficile per la vicenda Garlasco, che è su tutti i giornali”.
"Sì, ma una delle cose che si è letto è che le due sorelle avessero molti problemi con la povera Chiara Poggi, continua Chiambretti. "Un po' invidiose del fatto che lei facesse una vita migliore e che avesse avuto una laurea a pieni voti. Lei lo sa questo?" (Chiambretti)
“No, questo non lo so. L'ho letto sui giornali. Quello che io posso dire è che le due sorelle, allora molto giovani, pare 23 anni… lei non era nemmeno fidanzata con Emanuele, erano amici, si frequentavano. In qualche modo si sono messe loro nell'inchiesta mettendo quel fotomontaggio con la cugina morta e loro due come se fossero ad una festa e quindi si sono proposte come personaggi vicino alla cugina, ma io altro non so. C'è un'indagine in corso”.
"Sì, certo, lasciamo lavorare i magistrati. Però un'ultima domanda, riferendomi soltanto alle cose più clamorose. Comunque è più facile seguire Bettino Craxi o Garlasco bis?"
“Bettino Craxi, senz'altro. Arrivederci”.