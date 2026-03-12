Garlasco, i Cappa, i Rizzoli: la storia e i legami oltre le (assurde) voci sul giallo di Chiara Poggi

“Quindi la nostra Melania Rizzoli è lontanamente parente delle sorelle Cappa di cui tutti parlano”. Ecco qui lo spiegone un po’ sibillino di Chiambretti portato avanti da dietro quel suo sorriso beffardo. Melania, un po’ a disagio risponde di non conoscerla “nemmeno bene (Stefania ndr), l'avrò vista due o tre volte in vita mia”. Chiambretti incalza “però posso dire una cosa, Melania? Lei non potrà essere il super testimone perché lei non è stata invitata al matrimonio” e scivola (volutamente?) sulla buccia di banana. “Non sono andata al loro matrimonio perché era morto mio marito e quindi non me la sentivo”. Va fatto notare che Angelo Jr. Rizzoli è morto tre anni prima delle nozze di Emanuele e Stefania, che hanno avuto luogo nel 2017 e che, tra l’altro, vennero riprese anche sulle pagine di Vanity Fair. “Ecco, Stefania quindi non l'ho conosciuta in quell'occasione”. Però Stefania e Paola Cappa oggi sono sulla bocca di tutti, continua Chiambretti. Lei ha avuto delle frequentazioni più con Stefania che non con Paola Cappa? “La Stefania l'ho conosciuta qualche anno fa a Milano. Mi era venuta a trovare in Regione Lombardia, perché per sapere se potevamo in qualche modo collaborare, ma non ci sono state le condizioni”. Melania Rizzoli è parte della Fondazione Italia Usa dal 2014. Nel marzo 2018 dopo non essere stata eletta alle politiche viene nominata da Attilio Fontana come Assessore regionale all’istruzione, formazione lavoro. Nel 2023 ottiene la delega di Vice Presidente della Giunta Regionale sostituendo Fabrizio Sala. “Non ci frequentiamo, però. Si sono trasferiti a Milano, con Emanuele Arioldi, il marito. Hanno avuto due bambini e so che vivono un periodo molto difficile per la vicenda Garlasco, che è su tutti i giornali”.

"Sì, ma una delle cose che si è letto è che le due sorelle avessero molti problemi con la povera Chiara Poggi, continua Chiambretti. "Un po' invidiose del fatto che lei facesse una vita migliore e che avesse avuto una laurea a pieni voti. Lei lo sa questo?" (Chiambretti)

“No, questo non lo so. L'ho letto sui giornali. Quello che io posso dire è che le due sorelle, allora molto giovani, pare 23 anni… lei non era nemmeno fidanzata con Emanuele, erano amici, si frequentavano. In qualche modo si sono messe loro nell'inchiesta mettendo quel fotomontaggio con la cugina morta e loro due come se fossero ad una festa e quindi si sono proposte come personaggi vicino alla cugina, ma io altro non so. C'è un'indagine in corso”.

"Sì, certo, lasciamo lavorare i magistrati. Però un'ultima domanda, riferendomi soltanto alle cose più clamorose. Comunque è più facile seguire Bettino Craxi o Garlasco bis?"

“Bettino Craxi, senz'altro. Arrivederci”.