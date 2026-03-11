Cosa c’è dietro le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo all'Angelicum di Roma? Lo abbiamo chiesto all’esperto di tecno-esoterismo Venanzoni: "C'è dietro l'associazione Vincenzo Gioberti"

Allora è vero che Peter Thiel sarà all’Angelicum per un ciclo di conferenze sull’Anticristo.

Che Thiel sarà all’Angelicum non è ancora confermato. La notizia è stata naturalmente pompata, ma diciamo che quando nel frullatore si mette una notizia poi in maniera critica in molti ci vanno dietro. Qualcuno ha conservato il beneficio del dubbio, altri in maniera più o meno certa hanno scritto di questo evento.

Ho capito. Tra l’altro, se digito “Thiel” nella casella di ricerca su Vatican News non ottengo nessun risultato. Questo accade perché è Thiel stesso l'Anticristo?

La domanda che mi poni è anche dal punto di vista teologico-filosofico molto interessante perché storicamente l'Anticristo su cui tendenzialmente si basano queste lezioni, quelle di San Francisco, quelle che si sono tenute a Londra e via dicendo, è una figura che è a metà tra ciò che porta l'istruzione e ciò che porta la creazione, perché la figura del Katechon, di cui nella seconda epistola ai Tessalonicesi, è tendenzialmente questa forza frenante che compartecipa della dimensione tanto dell'Anticristo quanto della sua stessa negazione. Ross Douthat, in quell’ormai famoso podcast di fine giugno 2025, conversando con Thiel, gli ha fatto esattamente questa domanda. “Non credi che le tecnologie che tu hai contribuito a sviluppare, con riferimento prevalentemente a Palantir, possano diventare l'Anticristo?”. Qui c'è il senso contraddittorio della forza della figura storica frenante all'avvento dell'anticristo. Per i canonisti medievali l'Impero romano era stato in effetti entrambe le cose. Era stata forza frenante e poi era ne diventata la sua stessa negazione. Thiel scorge in realtà nell'accelerazione tecnologica, nella tecnologia, un modo per superare la stagnazione culturale e sociale. La sua teoria vede cronologicamente gli anni Settanta come un momento in cui si è arenato lo sviluppo tecnologico. In questo senso dal punto di vista filosofico è chiaro, in questa realtà diciamo anche coerente dal punto di vista teologico, l'Anticristo parla con le parole della pace. Tutto ciò che poi tendenzialmente è ricondotto a dimensioni plasticamente egalitaristiche, di diritti più o meno fini a loro stessi, imperi delle norme quali può essere ad esempio l'Unione Europea per Thiel sono identificati come potenziali antagonisti della civiltà umana e quindi come potenziali forme dell'Anticristo. Quando lui cita Greta Thunberg non è che si immagina una Greta cornuta come l'avvocato del diavolo nelle scene finali. La immagina però più simbolica di questa idea di voler regolare tutto in maniera feticistica, di voler governare tutto attraverso la norma. Qualcosa che stiamo iniziando a vedere anche in Europa. Forse non saranno manifestazioni dell'Anticristo, ma lo stesso Mario Draghi, voglio dire che non credo sia un simpatizzante di Thiel, però, si è reso conto che il nostro eccesso di normazione ci espone oggettivamente a dei pericoli in un momento storico molto delicato in cui il linguaggio della forza è tornato sul palcoscenico della storia. Quello che è certo, però, è che lui storicamente ha dei rapporti con un certo mondo cattolico. Il saggio sui viaggi alla fine del mondo lo ha pubblicato su First Things, che è comunque una rivista di orientamento cattolico conservatore. Quindi ovviamente non è un mistero che abbia un dialogo con una certa parte del mondo ecclesiale, della teologia ovviamente. Non significa inferire dei rapporti più o meno organici con la Chiesa come istituzione, ma con un certo mondo cattolico lui il dialogo lo ha sempre avuto. Non solo cattolico in realtà, perché anche quando tiene quel suo discorso celebrativo su Girard, che poi diventerà il momento straussiano nel 2004 a Stanford, quello stesso evento è comunque organizzato da un circolo teologale. Quindi questo dialogo è ormai pluriventennale ed ha degli addentellati che poi dopo si traducono in incontri, riflessioni come quella pubblicata dove c'è tutta la riflessione sulle dimensioni utopistiche con la citazione di Francis Bacon. Quindi dei rapporti li ha, non sono però definibili rapporti con l'istituzione Chiesa.

Colpisce infatti che, a prescindere che si faccia o no questo incontro, il luogo. L’Angelicum, un’università Pontificia dei domenicani in tensione teologica con gli agostiniani facenti capo a Papa Leone XIV

Chi sta organizzando l’evento è l'associazione culturale Vincenzo Gioberti, che ha una impostazione di cattolicesimo rigorista con una forma di pensiero conservatore che rimanda a figure come Donoso Cortés. Poi è chiaro, la Chiesa in realtà è un mondo estremamente variegato perché nel momento in cui il messaggio cristiano è sceso tra gli uomini la Chiesa si è fatta anche istituzione. Da un lato c'è il messaggio evangelico, il messaggio cristiano e quindi poi ovviamente anche le dispute di natura dottrinale, poi c'è la Chiesa istituzione. La Chiesa istituzione, come tutte le istituzioni che sono tra gli uomini, tra i christifideles come dicono gli esperti di diritto canonico, ovviamente tende poi a darsi delle sfumature di natura anche latamente politica, come tutte le cose che sono umane. Quindi c'è una forma di pensiero più o meno progressista, in alcuni casi penso alla teologia della liberazione sudamericana con delle spinte quasi eresiali; dall'altro lato ci sono delle impostazioni più rigoriste che hanno una forma anche latamente politica con figure come Donoso Cortés, una certa lettura magari anche di Joseph de Maistre.

Tra l'altro Thiel ha studiato a Stanford e uno dei suoi mentori è stato René Girard, un mistico. Tu hai studiato molto il rapporto tra la magia, la finanza, la tecnologia. Come mai c'è questo ritorno del misticismo in ambienti che comunque in qualche modo per fronteggiare le sfide del presente, le sfide internazionali, spingono verso un controllo totalitario della società?

Questa è un'ottima domanda, perché il paradosso della nostra società è che nei momenti di massimo positivismo, di massimo scientismo, ecco quelli sono i momenti in cui all'evoluzione del progresso tecnico, industriale, scientifico corrisponde un ritorno del pensiero anche magico. Non è un caso che i più grandi revival esoterici siano stati sperimentati nel cuore dell'Ottocento e dei primi del Novecento, che sono anche i momenti di massima accelerazione industriale, tecnologica, in cui nasce il positivismo inteso come scienza applicata all'antropologia, al mondo del diritto. Da un lato noi secondo me, anche come esseri umani del XXI secolo, tendiamo ad avere la percezione di essere nati all'interno di un mondo che è sempre stato razionalista. Ma in realtà l'approccio illuministico, laicale o razionale è tendenzialmente molto giovane nella civiltà umana. La civiltà umana, come insegnava Mircea Eliade, è stata circondata dal mistero per millenni. Il rito stesso, tanto quello religioso quanto quello magico, nasce in una certa misura per esorcizzare la paura dell'uomo davanti a ciò che non conosce, la paura dell'ignoto. Oggi ad esempio si inizia a parlare anche di responsabilità da ignoto tecnologico perché un grande scrittore di fantascienza, Arthur C. Clarke, autore tra l'altro di molti testi e di 2001: Odissea nello spazio da cui Stanley Kubrick trasse il celebre film, scriveva che più la tecnologia accelera e progredisce più diventa indistinguibile dalla magia. Alcuni criticano l'idea dell'applicazione di un pensiero quasi magico, ma in realtà è qualcosa che noi soprattutto sulle intelligenze artificiali troviamo molto spesso. Un giurista come Frank Pasquale, uno dei primi ad approcciarsi allo studio degli algoritmi e di come vengano descritti, ha coniato la suggestiva idea di black box society, cioè la società della scatola nera. Ora, una società della scatola nera perché tu magari sei governato da sistemi algoritmici che non sai come sono stati modellati, con quali dati, con quali bias, e quindi tendenzialmente sei tornato a quell'ignoto da cui cercavi di uscire attraverso il rito. Questo porta inevitabilmente ad approcciarsi a questi fenomeni anche con una sorta di pensiero magico. Da un lato è secondo me fisiologico, cioè protettivo. Quello che tu non conosci hai necessità in una certa misura di esorcizzarlo perché non puoi vivere all'interno di una realtà che è così complessa da essere per te intellettivamente e cognitivamente stordente e quindi devi trovare degli elementi che ti consentano di ricondurre a un qualche canone di spiegazione, per quanto magica, certi fenomeni. Italo Calvino, ma pure giuristi come H. L. A. Hart sostenevano che l'uomo ha proprio per sua necessità costitutiva l'idea e la necessità di dover antropomorfizzare quello che apparentemente ha comportamenti quasi umani ma che sa non essere umano. Se tu ci pensi questo sta avvenendo assolutamente anche con l'intelligenza artificiale. Molto spesso abbiamo la percezione di relazionarci con un essere umano. Un grande scienziato giapponese, Masahiro Mori, negli anni Settanta aveva condotto un esperimento a proposito di cibernetica e robotica che ha chiamato uncanny valley, la valle del perturbante. Il perturbante è esattamente quello. Lui ricorrendo ad un asse cartesiano dimostrava che i mostri, gli zombie e queste cose facevano paura, ma il maggior grado di paura era dove l'essere robotico non umano assumeva la sembianza dell'essere umano, perché l’uomo si specchiava all'interno di questo essere che vedeva fisicamente uguale a lui, ma che non era un essere umano. E questa è una cosa che nasce come studio di cibernetica ma nei fatti potrebbe essere veramente il Golem di Meyrink. Quindi la fusione è per me assolutamente inevitabile. Poi, come ho scritto nel Trono oscuro, ci sono state anche tutta una serie di scienziati che non a caso hanno coltivato interessi occultistici. Uno dei più clamorosi è certamente Jack Parsons. Parsons è uno dei padri della moderna scienza aeromissilistica. Parsons era un seguace di Aleister Crowley e praticava realmente riti. E tutto questo in California, la patria di questa sinergia tra mondi apparentemente contraddittori. Per me il fatto che la Silicon Valley, storicamente, si sia interessata di questo genere di approccio, che poi può essere declinato nella chiave dello zen per la parte dei leader dei tech titans, non è casuale. Molti hanno avuto interessi di questo genere, Steve Jobs per lo zen e per l'induismo, e consigliò ovviamente anche alla seconda generazione della Silicon Valley, come Mark Zuckerberg, di seguire le sue impronte in India. La California ha questa sorta di misticismo da ologramma, un po' baudelairiano, perché è una sorta di misticismo che origina da nessuna tradizione reale e viene ricombinato. Era quindi un matrimonio anche geograficamente, assolutamente inevitabile. Quello di Thiel è un interesse che si è poi vestito nel corso degli anni della riflessione legata al misticismo cristiano. L'approdo, ad esempio, ad alcuni aspetti della teologia politica di Schmitt, Girard che tu hai giustamente citato. Lo stesso René Girard appartiene ad una certa declinazione di cristianesimo fortemente mistico che in alcuni casi è criticato anche da alcuni circoli ecclesiali per alcune interpretazioni. Quindi è una forma di pensiero che ha delle proprie specificità e che è difficilmente riconducibile ad una tradizione unica.