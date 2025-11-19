Ecco il libro che Papa Benedetto XVI, Papa Francesco e Papa Leone XIV considerano profetico: ha previsto l’eutanasia, Elon Musk, Donald Trump e Peter Thiel un secolo fa…

Il libro è distribuito in Italia da varie case editrici, ma l’edizione più recente e che probabilmente troverete nelle librerie risale al 2015, curata dalla casa editrice romana Fazi. Un libro “profetico”, o preso per tale da chi con le profezie potrebbe avere dimestichezza: tre pontefici.

Nel 2015 Papa Francesco ha raccomandato ai giornalisti la lettura di un romanzo apocalittico del 1907. Durante un volo di ritorno dalle Filippine lo ha definito profetico riguardo ai tempi moderni.

Il libro dipinge un futuro distopico del XXI secolo in cui il cristianesimo è quasi scomparso, sostituito da un umanesimo secolare guidato da un leader carismatico globale (Elon Musk?). La Chiesa sopravvive a malapena, mentre il mondo cade sotto il controllo di élite politiche e culturali unite in una nuova religione laica chiamata “Umanitarismo” (è il transumanesimo?).

Non è stata una citazione isolata. Papa Francesco ha ripreso il tema nel 2023 a Budapest, mettendo in guardia contro una società dominata dalla tecnologia. Anche il suo predecessore Benedetto XVI, l’allora cardinale Joseph Ratzinger, aveva parlato del romanzo nel 1992, descrivendolo come un'opera che “dà molto da pensare”.