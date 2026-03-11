Strage di Crans Montana: oltre i Moretti? L’inchiesta arriva a sindaco, mafia corsa e riciclaggio (e “scomoda” pure Mark Zuckerberg)”

Otto profili Facebook rimossi in un clic, compreso quello del locale e quelli personali di Jacques e Jessica Moretti. Cercavano di far sparire le prove dei lavori di ristrutturazione fai-da-te del 2015, di quelle schiume fonoassorbenti piazzate sul soffitto da Jacques che sono diventate la miccia dell'inferno, e di quei "cortei" di bottiglie con candele pirotecniche che erano il marchio di fabbrica del Constellation. Insomma, le prove di una gestione criminale dell'estetica che non ha mai tenuto conto di ciò che sarebbe potuto succedere.

E’ tutto? No. Perché il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Svizzera ha deciso di affiancare gli inquirenti tradizionali per seguire la pista del riciclaggio di denaro di provenienza criminale. Si parla apertamente di legami con il banditismo corso, di locali aperti e chiusi per pulire soldi e di un immenso Schema Ponzi messo in piedi con il benestare di qualche istituto di credito elvetico. E poi c’è la politica. Quella che ha “dimenticato” di controllare tutto quello che andava controllato. Nicolas Féraud, il sindaco di Crans, è finito nel registro degli indagati per omicidio colposo insieme ad altri quattro pilastri dell'amministrazione. Un avviso di garanzia doveroso, ma non scontato, visto che la procuratrice Béatrice Pillaud appartiene allo stesso partito del sindaco. Quel conflitto d'interessi aveva fatto mormorare per settimane, finché la magistrato non ha dovuto prendere atto che il Comune ha fallito nel suo dovere di vigilanza. Hanno guardato dall’altra parte mentre Jacques Moretti faceva tutto quello che chiunque altro non avrebbe potuto fare.