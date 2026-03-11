Stanno tornando i servizi in politica

Tempi difficili forgiano uomini forti, ma soprattutto, li esigono. D’altronde è la Natura che si evolve secondo una logica simile, quella di soddisfare la necessità in senso assoluto per preservare la vita, un concetto che si sviluppa su più direttrici, avente a che fare in ogni sua sfaccettatura con l’ignoto, una parola da sgrossare d’una sillaba per trasformarla nel suo contrario, ovvero quel che è noto. L’ignoto è la guerra con l’Iran, il referendum sulla magistratura, e in fondo a questa grande oscurità – divorata dalle fiamme di una guerra da un lato e dai pacchi di Stefano De Martino dall’altra – c’è un’entità che cerca una via di fuga da quel vicolo cieco che si chiama Elly Schlein. È quella parte del Partito Democratico, e non solo, che è sempre rimasta nell’ombra, fatta di uomini che parlano poco ma che agiscono in fretta, risolvono i problemi, alzano cornette, definiscono tattica, strategia e obiettivi. Conoscono i tempi dell’informazione, le sue declinazioni e i suoi cicli, i modi in cui essa si ricongiunge attraverso più percorsi definendo il mosaico della narrazione che avvolge l’insondabile noumeno. Ognuno di questi uomini, ha scelto la propria strada fra le tre possibili. Sì, no, forse. Partiamo dall’idea che abbraccia questa tanto vituperata riforma della giustizia, una vetrina politica che ha del divinatorio, capace ovvero di avvisare il futuro. L’arte divinatoria – nella ricostruzione antropologica di Carl Ginzburg in un suo famoso saggio: Miti, Emblemi, Spie – è qualcosa che dai primordi dell’umanità ha forte legame con la caccia. La caccia ha a che fare ontologicamente con la dimensione della sicurezza e dell’informazione.