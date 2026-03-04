Il caso del ministro Crosetto a Dubai è molto grave. Possibile che l'Italia non sia stata avvisata dai propri alleati?

Da questo punto di vista c'è stato un atteggiamento, diciamo, egualitario rispetto agli altri paesi europei. Noi non abbiamo un rapporto privilegiato con gli americani, con buona pace di chi ci crede, ma riguarda tutti, non riguarda solo noi. Certo.

Tornando sul caso di Crosetto a Dubai è possibile che nell'Aise nessuno abbia letto i giornali esteri e abbia in qualche modo avvisato il ministro Crosetto del rischio del suo viaggio?

Mi appello al quinto emendamento.

Quanto è alta la probabilità che l'Italia finisca risucchiata da questo conflitto?

Io credo assolutamente zero. Nel senso che l'unica ipotesi che ci potrebbe vedere coinvolti è un'ipotesi simili-Iraq, che è assolutamente improbabile. Simili-Iraq vuol dire che alla fine il regime iraniano crolla e si stabilisce un governo amico che, con una risoluzione delle Nazioni Unite, viene sostenuto nella sua presa di potere, chiedendo assistenza a chi la può fornire. Ricordo che in Iraq noi abbiamo addestrato migliaia di poliziotti grazie alla nostra missione di carabinieri. Questa è un’ipotesi assolutamente priva di qualsiasi solidità, perché la società iraniana non ha certo bisogno di qualcuno che le insegni qualcosa, a differenza di quello che accadeva in Iraq, quindi ribadisco, zero.

Ieri mattina, però, una base ove sono presenti militari italiani è stata colpita in Kuwait, senza feriti per fortuna

Sono stati colpiti da un missile i militari del 51esimo Stormo di Istrana in Kuwait. Erano appena usciti dal bunker per una doccia, ma non ci sarebbero feriti. E adesso, insomma, poco dopo le 8 di ieri mattina è caduto un altro missile all’interno del perimetro. Abbiamo questo distaccamento in cui sono presenti quattro Eurofighter, un tanker e un velivolo da trasporto su questa che è la base di Ali Al Salem. Sono presenti a rotazione e fanno parte della coalizione che venne costituita all’epoca di Daesh, quindi stiamo parlando di parecchio tempo fa. Quella coalizione venne, creata a valle di due risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sono lì da anni. In questa base era presente anche una batteria di Samp/T che avevamo messo lì e che poi abbiamo spostato per darla agli ucraini.

Come mai i giornali rilanciano la notizia solo stamattina? È passato un giorno intero

Diciamo che la nostra presenza militare nell’area non è così nota. Ogni tanto nei miei interventi in varie televisioni l’ho segnalata, ma i miei interlocutori rispondevano con sguardi persi nel vuoto. Ho le fotografie che mi ha mandato un mio amico della base, prima e dopo l’attacco. È stata colpita la pista insieme con un deposito americano, ma i nostri uomini sono assolutamente incolumi. Anche gli aeroplani non sono stati danneggiati.

Il colpo era diretto agli americani o kuwaitiani presenti nella base dunque?

La base è una base molto grande ed è utilizzata sia dai kuwaitiani che dagli alleati. C’è una zona americana, ci sono gli italiani, i kuwaitiani sono in un’area decentrata. Io non ho idea se i sistemi iraniani abbiano la capacità di una precisione tale per cui in una base distinguono un hangar dall’altro, non credo che sia così. Diciamo che comunque un deposito americano è stato centrato con effetti visibili, c’è una bella colonna di fumo nella foto che mi hanno mandato.