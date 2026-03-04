Domenico morto al Monaldi: il cuore era sano, basta ca*zate! Oggi l’addio al Duomo di Nola non si trasformi in miserabile sfilata

Luca Scognamiglio, il medico legale che assiste la famiglia, lo ha messo nero su bianco dopo tre ore di esame autoptico al Secondo Policlinico: quel cuore arrivato da Bolzano il 23 dicembre scorso era sano. Non ci sono lesioni macroscopiche, non c’è quel fantomatico "taglio sul ventricolo" di cui si era sussurrato per giorni e dietro cui hanno provato a nascondersi dal Monaldi di Napoli. Tradotto dal linguaggio della medicina legale a quello della realtà: il muscolo cardiaco destinato a Domenico era integro al momento dell'espianto. Quel cuore è diventato "inutilizzabile" o "congelato" dopo.

L'inchiesta, che ora vede sette indagati tra medici e paramedici, si muove ora anche su una certezza in più oltre verbali e testimonianze che dipingono un quadro comunque inquietante. Domenico sarebbe rimasto con il torace vuoto, senza il suo vecchio cuore, per almeno 45 minuti, mentre lo tiravano da quel box con il ghiaccio secco, tra procedure di scongelamento improvvisate e disperate e il tentativo di rimediare senza stare a dire niente. Come si fa quando si combina una qualche cazzata semplice. Lì c’era di mezzo un bambino da salvare e ce ne era di mezzo un altro che non aveva potuto salvarsi, ma che aveva appena donato il suo cuore. Il cardiochirurgo Guido Oppido continua a difendersi anche urlando contro ai giornalisti. Rivendica tremila interventi e undici anni di vita spesi per i bambini della Campania, dichiarandosi vittima di un sistema. Ma non risponde all’unica domanda a cui dovrebbe: perché procedere al clampaggio dell'aorta e alla cardiectomia prima di aver verificato le condizioni reali dell'organo da trapiantare?