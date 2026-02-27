Siamo l’Italia o il Vaticano? I quattro poliziotti indagati per i fatti di Rogoredo trasferiti come la Chiesa fa con “certi” preti. Intanto Cinturrino…

Ma è innegabile che ciò che emerge è già così devastante per l’immagine dello Stato. Cinturrino, soprannominato “Luca Corvetto” tra Rogoredo e il Corvetto, viene descritto in diversi racconti come uno che nei boschetti dello spaccio si muoveva con metodi poco ortodossi: pestaggi, pressioni, presunte estorsioni. Racconti che gli investigatori stanno valutando con cautela, distinguendo, come doveroso, le illazioni dalle circostanze riscontrabili visto che comunque molte soffiate arrivano da quel mondo dello spaccio in cui le parole corrono veloci e spesso senza prove. Ma il solo fatto che si parli di un clima, di un ascendente, di una paura diffusa tra colleghi più giovani, apre un problema che va oltre la singola notte. Oltre il singolo episodio. Oltre, insomma, una misura disciplinare nei confronti dei quattro colleghi di Cinturrino oggi indagati che è stata definita “dura”, ma che “dura” non è. Neanche un po’.

Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha spiegato che l’iter per la destituzione di Cinturrino non attenderà l’eventuale rinvio a giudizio: “Chi tradisce la nostra missione tradisce il giuramento di fedeltà alla Repubblica”. In parallelo si lavora a un azzeramento dei vertici del commissariato di via Quintiliano, una rifondazione della catena di comando per isolare il problema e ripartire. Tutto formalmente corretto. Tutto rispettoso della presunzione di innocenza e dei tempi del procedimento disciplinare, anche per evitare ricorsi e annullamenti. Ma la sostanza politica — e simbolica — è quello che è. Perché trasferire non è sospendere. Spostare non è fermare. La prudenza è amministrativamente ineccepibile, ma agli occhi dell’opinione pubblica, rischia di somigliare a uno spostamento di pedine, tipico della Chiesa coi preti pe*ofili, più che a una decisione vera. Chiara. Netta. Siamo l’Italia delle garanzie o il riflesso di un meccanismo antico, quello per cui si cambia parrocchia per guadagnare tempo? Meritiamo risposte da cittadini italiani o da fedeli di quello Stato dentro il nostro Stato che, appunto, sposta i preti con certi vizietti (o addirittura promuove i parrocucci di paese in odore di ‘Ndrangheta a amministratori di milioni e milioni di Euro di soldi pubblici)?

Intanto, dal carcere, Cinturrino scrive. Parla di paura, si dice triste e pentito. “Quel ragazzo – afferma - doveva essere in prigione e non morto”. Chiede pure scusa ai colleghi, ma rivendica encomi e anni di servizio senza sanzioni disciplinari. La famiglia di Mansouri replica che uccidere e inscenare non è un errore, ma qualcosa di orribile. E chiede verità piena. Il punto –oltre la provocazione – sta esattamente qui: quando un’istituzione che vive di fiducia si trova a fare i conti con un omicidio, con un’ipotesi di messinscena e con silenzi interni mai formalizzati da chi veste la Bandiera, ogni scelta pesa il doppio. Compresa quella che sulla carta è soltanto un trasferimento temporaneo in attesa degli sviluppi giudiziari.