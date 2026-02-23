Sentito Cruciani sul poliziotto che ha sparato a Rogoredo? Quando il rigore conta più della propaganda

“Quando un rappresentante delle forze dell'ordine racconta che uno spacciatore gli ha puntato la pistola. Quando racconta a tutto il Paese che si trovava in una situazione di pericolo e spara e uccide un malvivente noi ci crediamo. Io mi schiero subito dalla vostra parte contro tutto e contro tutti, perché noi persone per bene crediamo nella parola della Polizia. Se invece si viene a scoprire che hai mentito, che forse quella pistola l'hai messa tu in mano allo spacciatore, che hai mentito di fronte all'Italia intera, che non hai chiamato i soccorsi, che forse prendevi il pizzo dal pusher e non so cos'altro... Allora io ti considero un traditore, un criminale. Hai tradito i tuoi colleghi onesti, hai tradito le forze dell'ordine, hai tradito lo Stato che rappresenti se tutto fosse confermato. Se tutto fosse confermato saresti un delinquente come quelli che dovresti inseguire. Chi si comporta in questo modo merita una punizione molto, molto dura e senza nessuno sconto”. Sono i rischi di trasformare in simboli i casi di cronaca. Di politicizzare la notizia di un pusher ucciso in un momento di altissima tensione e diffidenza nei confronti della Polizia. Erano i giorni dell'Ice, degli scontri di Torino, delle antenne rizzate sulle forze dell'ordine e sul loro modo di rispondere al pericolo. Temi giustissimi, che però un utilizzo sbagliato di una notizia ha finito per delegittimare. Ora sul fronte opposto si assiste alla stessa cosa, i poliziotti ricevuta la solidarietà nei giorni di Torino sono tornati dei nemici, degli assassini. Ma una mela marcia non può delegittimare un'intera categoria. E allora lo stesso vale, ad esempio, per i manifestanti di Torino. Con la sostanziale differenza che, individuata la pecora nera, Cruciani non ci ha pensato due volte a condannarlo ancora più duramente. Propaganda sì, ma quando serve si cede il passo alla coerenza, al rigore. Mentre altrove continuiamo ad assistere ad una difesa strenua e quasi cieca, al minimizzare, a giustificare. E allora non si può essere indulgenti con i propri e inflessibili con gli altri. Il garantismo non può essere selettivo. O si crede nello Stato di diritto sempre, anche quando smentisce le nostre convinzioni, oppure si fa propaganda. E la propaganda, quando incontra i fatti, prima o poi si rompe.