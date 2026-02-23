No, Firenze non ha vietato l’uso dei monopattici elettrici, (e forse neanche il noleggio). Ma il problema esiste e non riguarda lo “sharing”

Il TAR ha semplicemente rigettato l’istanza cautelativa di sospensione della delibera del Comune di Firenze, per cui, dal primo aprile, i monopattini a noleggio non potranno circolare, salvo poi l’eventuale annullamento della delibera stessa dopo le necessarie valutazioni. Ma siamo in epoca di clickbait (titoli acchiappaclick), per cui, chissà perché, Firenze senza monopattini è una notiziona che tutti quanti volevano sentire. La decisione è stata presa perché è impossibile arginare, parole comunali, “l’uso scorretto”. In realtà, il problema non sarebbe neanche il monopattino in sé: il monopattino su una ruota, il monopattino che trasporta tre persone, il monopattino usato per fare gli scippi, il monopattino nella corsia degli autobus, il monopattino negli ascensori, il monopattino nelle corsie dei supermercati. Il problema è il casco. Si era già tentato di fornire un casco a ogni monopattino a noleggio, ma gli utenti, il casco a noleggio, se lo rubavano.