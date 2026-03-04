In Sicilia è successa una cosa pesantissima: sono entrati nell’ufficio di Ismaele La Vardera e hanno lasciato due filtri di sigaretta sulla sua spilla di Falcone e Borsellino. Un avvertimento?

Un giallo all'Assemblea Regionale Siciliana. Un mistero irrisolto che coinvolge uno dei deputati più in vista del consesso legislativo della Regione. Ismaele La Vardera, giornalista ex Iena, oggi inviato del programma Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti e da sempre in prima linea al contrasto alla mafia. Qualcuno si sarebbe introdotto nel suo ufficio, chiuso a chiave, all'interno del cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni. Lo avrebbe scoperto grazie al ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica lasciati su una spilla di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un ritrovamento inquietante. Un'intimidazione? La Vardera è sotto scorta da qualche settimana a causa del suo impegno nella battaglia per le concessioni balneari della spiaggia di Mondello. Aveva ricevuto anche delle pesanti minacce di morte sui suoi canali social, e qualcuno aveva pure lasciato la coroncina di un rosario all’interno della cassetta delle lettere dell’abitazione del deputato. Parliamo tuttavia dell'Assemblea Regionale Siciliana, un luogo altamente sorvegliato da agenti di sicurezza e telecamere a circuito chiuso. Un ingresso abusivo per avere accesso a documenti riservati? La porta dell'ufficio era chiusa a chiave, ma non ci sono segni di forzatura. “Le serrature non sono state mai cambiate», spiega a Repubblica un dipendente di lunga data del Palazzo. “Teoricamente, qualcuno potrebbe anche aver fatto delle copie, per le ragioni più diverse”. Sembra poi che all'appello non manchi nessun documento.