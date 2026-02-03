A Lo Stato delle cose di Giletti scoppia la rissa su Niscemi: ma dove sono finiti i fondi per la frana in Sicilia? L'attacco di La Vardera: “Musumeci e Crocetta non hanno fatto nulla!”

Da più di una settimana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è fermato tutto. Colpa della frana, che a causa delle intense piogge del ciclone Harry ha colpito la cittadina. Una frana estesissima, circa 4 km di costone crollato e 1.500 sfollati. Ma da quelle parti non è una novità. Infatti già nel 1997 Niscemi fu colpita da una frana significativa che ha danneggiato gli stessi quartieri interessati da quella del 2026.

Ma dove sono finiti i fondi stanziati all'epoca? Ne ha parlato Massimo Giletti al suo programma “Lo Stato delle cose”. 8,5 miliardi di lire sarebbero stati stanziati nel 1997, e poi così via milioni e milioni di euro fino ad oggi. Oltre 40 milioni di euro. Il risultato? Nessuna messa in sicurezza, finanziamenti revocati, lavori mai iniziati. L’unico intervento realizzato risale al 2019: 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada provinciale SP12. Che fine hanno fatto questi soldi? A discuterne con Giletti per individuare cause e responsabilità c'è la popolazione di Niscemi, in piazza con il deputato regionale Ismaele La Vardera, e poi l'ex governatore della Regione Sicilia Rosario Crocetta e il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti.