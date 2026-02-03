Referendum giustizia, l’Associazione Nazionale Magistrati spende tanti soldi per il No (800mila) ma inizia a perdere pezzi. Altri 50 magistrati difendono la Riforma Nordio

Il fronte delle toghe, fin'ora compatto, si spacca a meno di due mesi dal referendum. A promuovere l'iniziativa il giudice Carmen Giuffrida, prima Pm, poi giudice penale presso la Corte d’Appello di Catania e ora giudice al Tribunale dei Minori. Al Riformista Giuffrida ha dichiarato: “Questo atteggiamento dell’ANM mi ha determinato a pubblicare vari post, avvertendo il bisogno di dissociarmi pubblicamente da una propaganda lesiva del decoro e della credibilità della magistratura. Noi magistrati siamo tecnici del diritto e ci viene giustamente riconosciuta tale competenza. Ritengo profondamente scorretto che l’Anm svolga una campagna per il no mediante utilizzo di slogan falsi, ben sapendo che la provenienza da magistrati conferisce apparenza di veridicità. È ormai una guerra alla fine della quale non si faranno prigionieri”.

A lei si sono uniti magistrati di altissimo profilo: Giacomo Rocchi, presidente di sezione in Cassazione, Luciano Varotti e Giuseppe Cricenti, consiglieri in Cassazione. Addirittura parti dell'attuale Csm, come il consigliere Andrea Mirenda o il componente del Comitato direttivo centrale dell'Anm Natalia Ceccarelli. Ma anche procuratori di importanti Procure della Repubblica: quello di Parma Alfonso D’Avino, quello di Varese Antonio Gustapane, il sostituto di Bari Francesco Bretone. Magistrati in servizio ma anche figure in quiescenza dalla grande esperienza, oltre poi a coloro che già si erano schierato con il Comitato per il Sì. Una lunga lista che è destinata probabilmente a crescere ancora. E ora quella che ci è stata presentata come una battaglia tra il Governo e la magistratura cambia faccia. Il dibattito entra all'interno della stessa istituzione giudiziaria, divisa in due fronti contrapposti.