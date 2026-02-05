La burocrazia frana sul buon senso: a Niscemi un’auto precipita dal burrone e l’associazione chiede al proprietario i documenti per annullare il contratto. Ma sono in auto pure quelli…

A Niscemi per un’improvvisa accelerazione dello scivolamento della collina verso valle altre 1606 abitazioni sono state sgomberate dai Vigili del Fuoco. Nei giorni scorsi l’immagine simbolo di questo sfacelo era diventata la Ford Fiesta appesa allo strapiombo, parcheggiata in quel che rimaneva di via d’Arrigo. L’auto è rimasta in bilico finché non è precipitata nel crepaccio. Il proprietario di quest’auto, Marcello Di Martino, ex geometra, date le circostanze aveva contattato la propria assicurazione per rescindere il contratto, e il responsabile in questione gli aveva risposto che servivano i documenti. Ma i documenti stavano nella macchina. Ci sarebbe da ridere se la tragedia di Niscemi non fosse di proporzioni immani. Di Martino oltre alla macchina ha perso la casa e tutto quel che vi era dentro come migliaia di altre famiglie.