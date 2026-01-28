“Le muddriche di cu ci mangia”. L’uragano Harry distrugge Niscemi e fa un miliardo di danni, ma il governo stanzia solo 33 milioni. E Salvini continua a pensare al Ponte sullo Stretto?

È in continuo aggiornamento la situazione che ha colpito Niscemi, il paese siciliano in provincia di Caltanissetta. In questi ultimi giorni circa 1000 persone sono state evacuate dalle loro case, nel quartiere Sante Croci e zone limitrofe, a causa dell’estensione di circa 4 km di una frana innescata da piogge intense. Scuole e strade chiuse, case abbandonate per motivi di sicurezza; un dramma che ha costretto il sindaco Massimiliano Conti a disporre un’area interdetta di massima sicurezza.

L’evento è stato solo la punta dell’iceberg dei violenti fenomeni atmosferici che si sono abbattuti nell’ultima settimana sulla terra sicula. Tra il 19 e il 21 gennaio, infatti, il ciclone mediterraneo Harry ha causato danni che ammontano a più di un miliardo di euro. Danni che il Governo ha deciso di riparare stanziando solo 33 milioni dei 100 del Fondo per le emergenze nazionali. Una cifra misera rispetto a quanto l’emergenza richiede, una cifra che quantifica forse il valore che il Governo attribuisce all’isola mediterranea da sempre.

La Sicilia, isola calda e luminosa, di innata potenza ma progressivamente infragilita. Isola nel senso più crudele del termine: usata, maltrattata e abbandonata. Il punto più instabile dell’Italia e non solo in termini metaforici. Un’isola compressa tra la placca africana e quella euroasiatica, costretta da milioni di anni da una crudele danza che la porta a sollevarsi e deformarsi. Il territorio non è infatti nuovo a questi disastrosi eventi atmosferici che, al contrario, sono assolutamente prevedibili. La Sicilia si muove davvero, centimetro dopo centimetro, spinta verso nord dalla placca africana che continua a premere. È un territorio in viaggio, lento ma ineluttabile; ogni anno accumula tensioni che sfociano in terremoti, frane e collassi del suolo e i disastrosi eventi climatici sempre in crescita non fanno che peggiorare la situazione già di per sé precaria.

E allora qualcuno lo dica a Salvini che qui la terra non è un supporto neutro su cui costruire ponti, ma un organismo vivo che cede e scivola ogni giorno di più; glielo dicesse qualcuno che non si può costruire niente senza solide radici. La sismicità della Sicilia è storicamente distruttiva e non è un’emergenza occasionale, ma una condizione strutturale. Gli eventi attuali non rappresentano eccezioni, ma segnali coerenti con la natura della terra sicula, un territorio che sta superando i propri limiti fisici. L’aumento delle precipitazioni estreme su suoli argillosi e instabili accelera processi già in atto: piove sul bagnato, letteralmente.