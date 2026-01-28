Ma l'avete visto il bracciale “salvavita” sponsorizzato da Fabrizio Corona a Falsissimo? Ecco cos'è Vyda, a cosa serve, quanto costa e tutto quello che dovete sapere

Parliamo del Vyda band, quello che è stato definito “l'orologio salvavita”, e che ora Fabrizio Corona ha deciso di sponsorizzare. Un progetto innovativo tutto italiano, nato dalla mente dal dottor Sante Vassallo, titolare di uno studio dentistico in provincia di Salerno.Ma perchè salvavita? Vyda non è un semplice smartwatch, è un bracciale progettato per trasformare i dati biometrici in azioni positive. Monitora sonno, battiti, temperatura corporea, pressione sanguigna e anche i livelli di stress. Ma non solo, usa i dati raccolti per stilare report medici, piani nutrizionali e di allenamento. È insieme psicologo, nutrizionista, personal trainer e sistema di allarme. Avvisa quando qualcosa non va, stimola a migliorare, suggerisce comportamenti corretti. Un medico personale sempre al tuo polso, con Chat AI 24/7, statistiche giornaliere, analisi e alert intelligenti e proattivi.

Questo grazie a una speciale intelligenza artificiale sviluppata appositamente in ambito medico. “Perchè me lo avete messo al braccio?” dice Corona nel suo video: “Non perchè ti interessa la mia salute, ma perchè se muoio la tua vita è finita” dice ironicamente al suo collaboratore. Un vero e proprio Ai Doctor. Un compagno di vita, da tenere sempre al polso grazie alla batteria della durata di oltre due settimane. Che sia questa la nuova frontiera per la medicina? Tra qualche anno avremo tutti uno strumento del genere al polso? Intanto potrebbe, se adeguatamente sviluppato, essere un importanto passo in avanti per la prevenzione di episodi come gli infarti. Secondo l'azienda infatti non sarebbe solo uno strumento “per migliorare la vita”, ma “per allungarla”.