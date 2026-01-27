Tutte le bombe di Fabrizio Corona a Falsissimo: il vero Gerry Scotti, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, l'epurazione di Barbara D'Urso

Ma è poi la parte a pagamento a rivelare le verità più esplosive. Sotto accusa la piramide di potere di Mediaset, al cui vertice ci sarebbe Pier Silvio Berlusconi, seguito da Giorgio Restelli, Capo delle risorse artistiche, e figura chiave nella decisione di Alfonso Signorini di fare causa a Corona. Sotto i “Re” della TV, Gerry Scotti e Maria De Filippi. I conduttori più potenti e ricchi del sistema Mediaset, che avrebbero più di qualche scheletro nell'armadio.

Il “metodo Signorini” non sarebbe infatti solo appannaggio del Grande Fratello. Corona tira in ballo lo storico programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Secondo Corona per diventare “Letterine”, le vallette del programma, bisognava avere rapporti sessuali con Scotti e con il produttore Luca Giberna. La testimone citata da Corona per questa rivelazione e l'ex letterina Alessia Fabiani, e tira in ballo nomi grossi, grossissimi. Da Ilary Blasi all'attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi Silvia Toffanin.

È poi il turno della testimonianza di Claudio Lippi. Un testamento dell'ex conduttore direttamente dalla terapia intensiva, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa sul sistema che lo ha fatto fuori. Lippi definisce Maurizio Costanzo "la bella" e Maria De Filippi "la bestia". Secondo Lippi: "È come il nazismo... lei è Hitler... è schiavista!". A Mediaset nulla si muoverebbe senza il consenso di Maria. E chi si pone in contrasto con lei ha un unico destino: essere fatto fuori. Barbara D'Urso docet? Corona parla di un sistema "feudale" dove, se non ti affidi alle agenzie collegate o se rifiuti di cedere percentuali sui guadagni, scatta l'interruttore del "buio". L'ex agente di paparazzi tira poi in ballo la presunta omosessualità della conduttrice, un “segreto di Pulcinella” nell'ambiente televisivo.

Infine anche Samira Lui e la sua ascesa sarebbero legate a favori interni, in particolare all'intercessione di Luigi Punzo, pr e organizzatore di eventi a Formentera. Una carrellata di accuse pesantissime e rivelazioni scomode contro Mediaset, i suoi verici e i suoi dipendenti più rappresentativi. Fabrizio Corona non si ferma e ha fatto un'altra mossa, come si muoveranno ora i Berlusconi?