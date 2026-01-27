Tutte le bombe di Fabrizio Corona a Falsissimo: il vero Gerry Scotti, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, l'epurazione di Barbara D'Urso

Il giudice civile di Milano Pertile ha obbligato Fabrizio Corona a rimuovere tutti i contenuti già messi su web e social che riguardano Alfonso Signorini. Ma nonostante questo Corona non si è fermato. La nuova puntata di Falsissimo è uscita ieri ed ha già superato i due milioni di visualizzazioni. Niente chat, foto, video e interviste inerenti al caso Signorini, almeno per ora. Ma il focus si sposta sui vertici di Mediaset, Pier Silvio e Marina Berlusconi e gli altri conduttori storici della rete. Il sistema non è più solo quello di Signorini, è un sistema-Mediaset dove l'ipocrisia e la censura la fanno da padrone. Ecco le bombe di Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo:
Il nuovo editto bulgaro
Il video inizia con un parallelismo, quello fra l'editto bulgaro e il provvedimento del Tribunale di Milano sul caso Signorini. Pier Silvio e Marina imitano il padre. Corona come Biagi, Santoro e Luttazzi. “Che cosa voleva fare il mio ex, forse, amico Silvio Berlusconi? Voleva spegnere delle voce contrarie che distruggevano l'immagine costruita negli anni della sua famiglia e del suo storytelling” dice Corona. Che prosegue: “Perché io, da questo sgabello, da questo studio, con questa faccia, sono diventato esattamente come loro. Una voce potente che può fargli male e che può distruggerli, e che va eliminata in tutti modi possibili”. Proprio come è stato fatto del resto con il film “Loro”, di Paolo Sorrentino. Ma perchè tutto questo per difendere Signorini? Secondo Fabrizio Corona Alfonso Signorini, attraverso il settimanale da lui diretto “Chi”, sarebbe il depositario dei segreti più scabrosi riguardanti Berlusconi e la sua famiglia. Come? Attraverso il ritiro dei servizi fotografici. Proprio quelli per cui Fabrizio Corona è stato condannato. Il ritiro dei servizi fotografici sarebbe stato usato negli anni da Signorini come strumento per accumulare segreti e dunque potere. Una pratica che, secondo Corona, il Pm Di Maio era pronto a fermare prima di morire improvvisamente per un tumore, lasciando il fascicolo fermo.
Make Corona Great Again
Poi si apre una parentesi. Fabrizio Corona chiarisce l'ipotesi, già rivelata nelle scorse puntate, di una sua possibile visita alla Casa Bianca. Corona rende pubblici i suoi messaggi con Paolo Zampolli, ambasciatore molto vicino a Trump. Zampolli lo avrebbe cercato, chiamandolo proprio durante l'udienza per il caso Signorini, per invitarlo a conoscere Donald Trump, interessato al potere mediatico e al numero di visualizzazioni che genera. Corona aveva citato Trump e Zampolli nei precedenti video, sostenendo che Zampolli avrebbe introdotto al tycoon la sua attuale moglie Melania.
I segreti dei rampolli
Ma quali sono i segreti di Marina e Pier Silvio, gelosamente custoditi da Alfonso Signorini? Segreti “pruriginosi di gusti sessuali, di perversioni, di scelte di vita”. Segreti che normalmente Corona, a suo dire, non avrebbe rivelato. “Questo non è un programma di sputtanamento, ognuno può avere l'orientamento sessuale che vuole, ma se questo orientamento sessuale lo tiene nascosto e ci sono tutta una serie di cose attorno...” dice. In particolare parla di una telefonata, che viene trasmessa, in cui si parla di una presunta fotografia “scottante”. La foto ritrarrebbe Pier Silvio Berlusconi in mutande sul letto con un altro ragazzo. Secondo il racconto, tale foto sarebbe la testimonianza di un ricatto per entrare al Grande Fratello.
Per quanto riguarda Marina invece, la reale "capa" dell'azienda secondo Corona, si discute riguardo il passato del marito. Maurizio Vanadia, ex primo ballerino della Scala, avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo prima di sposare la primogenita del Cavaliere.
L'epurazione di Barbara D'Urso
Sempre da Marina Berlusconi sarebbe partita secondo Corona la “cacciata” di Barbara D'Urso da Mediaset. Non c'entra nulla la foto ironica fatta dopo il funerale di Silvio Berlusconi che avrebbe irritato i figli. Ma all'origine ci sarebbe una guerra intestina a Mediaset tra la D'Urso e Maria De Filippi, con clausole contrattuali che vietavano agli ospiti della D'Urso di parlare della De Filippi o dei suoi programmi. “Ma la cosa più grave” racconta Corona, “è che la famiglia Berlusconi aveva messo il veto sul poter far lavorare Barbara in Rai. La Rai è lottizzata e Marina Berlusconi è ancora la capa di Forza Italia”.
Falsissimo contro tutti nella parte a pagamento
Ma è poi la parte a pagamento a rivelare le verità più esplosive. Sotto accusa la piramide di potere di Mediaset, al cui vertice ci sarebbe Pier Silvio Berlusconi, seguito da Giorgio Restelli, Capo delle risorse artistiche, e figura chiave nella decisione di Alfonso Signorini di fare causa a Corona. Sotto i “Re” della TV, Gerry Scotti e Maria De Filippi. I conduttori più potenti e ricchi del sistema Mediaset, che avrebbero più di qualche scheletro nell'armadio.
Il “metodo Signorini” non sarebbe infatti solo appannaggio del Grande Fratello. Corona tira in ballo lo storico programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Secondo Corona per diventare “Letterine”, le vallette del programma, bisognava avere rapporti sessuali con Scotti e con il produttore Luca Giberna. La testimone citata da Corona per questa rivelazione e l'ex letterina Alessia Fabiani, e tira in ballo nomi grossi, grossissimi. Da Ilary Blasi all'attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi Silvia Toffanin.
È poi il turno della testimonianza di Claudio Lippi. Un testamento dell'ex conduttore direttamente dalla terapia intensiva, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa sul sistema che lo ha fatto fuori. Lippi definisce Maurizio Costanzo "la bella" e Maria De Filippi "la bestia". Secondo Lippi: "È come il nazismo... lei è Hitler... è schiavista!". A Mediaset nulla si muoverebbe senza il consenso di Maria. E chi si pone in contrasto con lei ha un unico destino: essere fatto fuori. Barbara D'Urso docet? Corona parla di un sistema "feudale" dove, se non ti affidi alle agenzie collegate o se rifiuti di cedere percentuali sui guadagni, scatta l'interruttore del "buio". L'ex agente di paparazzi tira poi in ballo la presunta omosessualità della conduttrice, un “segreto di Pulcinella” nell'ambiente televisivo.
Infine anche Samira Lui e la sua ascesa sarebbero legate a favori interni, in particolare all'intercessione di Luigi Punzo, pr e organizzatore di eventi a Formentera. Una carrellata di accuse pesantissime e rivelazioni scomode contro Mediaset, i suoi verici e i suoi dipendenti più rappresentativi. Fabrizio Corona non si ferma e ha fatto un'altra mossa, come si muoveranno ora i Berlusconi?