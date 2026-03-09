I tradimenti, gli amori e il prezzo del successo con Matilde Brandi a MOW Privé by Escort Advisor: “Ho sofferto quando hanno dato ad altre un lavoro, e non per meritocrazia. Le vere showgirl? Non esistono più”

Matilde Brandi ci piace un casino. In un mondo di gente che si sovraespone, che vuole farsi vedere in tutte le maniere, lei si è fatta la sua vita e le sue relazioni senza cercare, attraverso di esse, visibilità. Dopo Fabrizio Corona è lei la seconda ospite MOW Privé by Escort Advisor. Durante la settimana di Sanremo il direttore di MOW Moreno Pisto ha intervistato una diva discreta che ha parlato dei suoi amori, delle sue relazioni e, ovviamente, dei suoi tabù. Un’intervista diretta, ironica, senza falsità e soprattutto senza giudizi. Nata a Roma da genitori sammarinesi, Matilde Brandi inizia a lavorare in televisione da giovanissima come ballerina. Prima Club '92 con Gigi Proietti, poi l'approdo al sabato sera con Fantastico che la lancia nella grande televisione nazionalpopolare. Tra Rai e Mediaset diventa ben presto uno dei volti più noti del corpo di ballo televisivo di quel periodo. Poi la sua carriera prende una nuova svolta e da ballerina diventa conduttrice e showgirl, affiancando alcuni dei mattatori della televisione italiana tra gli altri lavora con Carlo Conti, Giancarlo Magalli e Adriano Celentano. Nel frattempo continua la carriera di ballerina, e ha anche l'occasione per una breve incursione nel cinema con il film “Di che peccato sei?” di Pier Francesco Pingitore. Ecco come è andata.
L'AMORE, IL SESSO E I FINTI ORGASMI
Quante relazioni importanti hai avuto nella tua vita?
Allora, non tantissime. Sono stata con il padre delle mie figlie per diciassette anni. Prima qualche storia con un fidanzato ballerino che ballava con me, altri sette anni circa. Poi altre storie, sì, però poche importanti.
E quante volte sei stata sposata?
Una volta. Purtroppo questo matrimonio è durato soltanto tre mesi, ho avuto anche l’annullamento dalla Sacra Rota.
Che è difficilissimo...
Ancora mi ricordo quel magistrato della Sacra Rota. Tutti mi dicevano: “No, ma gli devi dire questo, devi fare quello…”. Io invece ho aperto il cuore a quest’uomo. Avevo già le gemelle quando ho chiesto l’annullamento. Gli ho parlato con il cuore in mano e gli ho detto: “Ho sbagliato”. E ho avuto l’annullamento.
Come cambia il sesso con gli anni, nella tua esperienza personale?
Per essere una donna perfetta bisogna saper cucinare, essere una brava madre e trom*are bene. Soprattutto per voi uomini, che ragionate dalla pancia in giù. Noi donne ragioniamo più con la testa. Chiaramente negli anni il rapporto perde qualcosa. Diventa la cosiddetta routine, che fa diventare tutto un po’ noioso. Questa cosa vale per il sesso ma anche per la vita in generale. Dobbiamo essere bravi a non lasciarci annoiare.
Secondo te l’amore può essere paragonato a un investimento? Per continuare ad amare bisogna investire quotidianamente.
Assolutamente sì. Bisogna investire. Perché l’amore perfetto, il principe azzurro, la principessa, la famiglia del Mulino Bianco, diciamocelo, non esistono. Purtroppo ci sono sempre battute d’arresto. Ma è giusto che sia così.
E nel sesso è la stessa cosa?
Nel sesso è esattamente la stessa cosa. Io parlo per le donne, noi siamo più empatiche, ragioniamo più di testa. Ti racconto una cosa che farà ridere. Sai che la rana, quando non vuole tromb*re, si finge morta? Si mette lì ferma finché il maschio se ne va. A me è successo una volta: sento che apre la porta, avevo la televisione accesa. Allora spengo tutto. Ma lui ha sentito il televisore e fa: “È ancora caldo. Sei sveglia, vero?”.
Hai mai finto?
Avoglia. Sì, sono brava! Una volta ho fatto uno scherzo al mio compagno, gli ho detto: ora io fingo e tu mi devi dire se lo capisci. Vuoi uomini non lo capirete mai! Non siete in grado di capire se una donna finge.
Ma tu sei del team che la donna deve sempre venire prima o può anche non venire e va bene lo stesso?
Ci sono varie scuole di pensiero. La donna dovrebbe venire sempre. Però noi abbiamo una testa molto complicata. Venire insieme sarebbe il top. Poi c’è l’uomo che fa il figo e dice: “Vieni prima tu”.
Io sto diventando di quella scuola.
Una volta mi sono detta: mi piacerebbe essere un uomo, per capire e per far godere la mia donna. È questo che vuole davvero un uomo che ama davvero la propria donna. Invece ci sono tanti uomini egoisti.
Ti posso confessare una cosa? Io sono talmente partecipe e contento di soddisfare la mia donna, che ho pensato di volerla vedere esplodere con due uomini.
La vita è una, partiamo da questo presupposto. Io non sopporto le persone che criticano. Il mio modo di pensare e di essere è così, ma non giudico il tuo. Lo diceva anche Gesù, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
Però poi quando visualizzavo la scena, l’altro ero di nuovo io.
Non è sbagliato. Certo bisogna essere in due. Se a tua moglie è una cosa che dà fastidio...
Tu lo hai mai fatto a tre?
No. Però ti posso dire che magari uno lo pensa, nei momenti intimi si fa i suoi disegni. Ma no.
E ti è mai capitato di pensare a un’altra persona mentre facevi l’amore?
Sì, in passato sì. Quando vedi che la situazione è un po’ dura usi la fantasia.
TRADIRE
Sei mai stata tradita?
Sì.
L’hai beccato e perdonato?
Beccato proprio no. Non con la persona presente. Lì per lì non ho perdonato, ma poi sì. Era una brutta storia. Posso anche dirlo, lui era Paolo Calissano. Era un uomo dolcissimo, io posso solo che parlarne bene, ma quando da piccolo hai dei problemi poi te li porti dietro. Lui era veramente innamorato. Quando l’ho beccato è successo di tutto, poi l’ho perdonato.
Tu invece hai mai tradito?
Sì, ho tradito. Però poi ho lasciato. Io sono un disastro, non riesco a gestire più storie contemporaneamente. Poi mi faccio scoprire. È giusto accettare i tradimenti? Quello viene con l’esperienza. A quell’età, io avevo 25 anni, non lo avrei accettato. Oggi non giudico una donna che resta con il marito dopo un tradimento. Perché magari sono donne sole, con dei figli. Per questo dico sempre alle mie figlie che devono avere la loro libertà economica. Non devono dipendere da nessuno, perché se poi non volessero stare più con un uomo non dovranno sentirsi vincolate per motivi di questo tipo.
Nel sesso ti porti anche i demoni che hai nella vita. Le tue insicurezze, le tue paure, le tue ansie. E chi siamo noi per giudicare? Soprattutto in un contesto come questo in cui non si critica e non si fa la morale a nessuno.
Oggi viviamo con un femminicidio al giorno. Io sono sempre in prima linea quando si parla di queste storie, di tante donne che hanno amato delle mer*e di uomini. Perché accade? Se un uomo va con cinquanta donne è un figo, se una donna va con cinquanta uomini è una poco di buono.
IL PREZZO DEL SUCCESSO
Tu sei stata prima ballerina Rai, di Mediaset, hai fatto Fantastico, Buona domenica. Come si è incrociato il potere con la tua carriera?
Gli scandali che stanno uscendo fuori adesso in realtà esistono da sempre. Sicuramente mi è dispiaciuto quando mi sono stati tolti dei lavori non per meritocrazia, ma solamente perché chi posto andava a qualcuno che era un’amante di...
Queste cose le venivi a sapere, erano storie risapute.
Esatto. Il fine giustifica i mezzi? Sì, no, quanto può valere? Chi decide di usare quei mezzi credo non si sia mai posto davvero la domanda. Quindi non critico quella persona. Come non critico me stessa. Mia madre diceva: “Matilde, tu non farai mai carriera - che poi, vabbè, l’ho fatta comunque - perché tu non sei zoccola dentro.” E questo è un po’ vero. Che poi la parola detta in questa maniera fa sorridere, ma è sempre il ritorno di quello che ti ho detto prima. Qual è il tuo fine? Arrivare in quel posto? Come ci devo arrivare? In questa maniera? Ma faccio del male agli altri? No.
Certo. Se c’è un tema di consenso, se c’è un tema di partecipazione. Anche perché chi siamo noi per giudicare?
Io ho avuto anche la fortuna di lavorare in un periodo storico in cui c’era tantissima bella televisione, c’erano i varietà. Ho fatto il sabato sera da tutti: da Celentano, Carlo Conti, Panariello, Sabani, Pippo Baudo, Costanzo, Fiorello. Io penso di aver veramente lavorato con tutti, tutti i più grandi. Anche le donne: la Carrà, la Goggi. Le donne sono un po’ di meno: la Cuccarini, la Parisi… veramente con tutti.
Ti viene un po’ di tristezza adesso guardando il livello attuale?
Un po’ sì. Adesso io non so per quale motivo il genere umano stia tornando indietro, e questo succede un po’ anche nella tv. Ho fatto anche reality che mi piacciono, però la tv non può e non deve essere solo reality, per esempio il sabato sera, quando veramente teneva incollati milioni di telespettatori. E non mi si venga a dire che oggi lo spettacolo di un tempo non funzionerebbe. Ma non esistono più showgirl.
Perché anche la parola showgirl a un certo punto sembrava negativa.
Ma perché? La showgirl è una che sa ballare, cantare, recitare. Non è una che sculetta e basta.
DI CHE PECCATO SEI?
Tu hai fatto anche un film, Di che peccato sei? Ecco, rispondi un po’ a questa domanda.
Dimmene un po’.
I vizi capitali. La gola per esempio.
E già quello...
La superbia?
No, la superbia no.
L’accidia?
No.
La lussuria?
Neanche.
Invidia?
No, l’invidia proprio no. Solo la gola è rimasta. Non ho vizi, è vero. Non è una bella cosa, è meglio avere qualche vizio. Sono un po’ una cagacazzo.
Nel 2018 a Tale e Quale hai cantato una canzone, Comprami. Ma ti hanno mai fatto una proposta da quel punto di vista?
No, non ho mai avuto una proposta indecente. Cioè sì, ho avuto proposte durante il mio percorso di lavoro. Fossi stata un pochino più... magari oggi, non lo so. Ma io sono contenta del mio percorso.
Con cantanti sei mai stata fidanzata, hai mai avuto delle relazioni anche one shot?
No. Mannaggia, cantanti no. Ero innamorata di Gianni Togni.
LA PRIMA VOLTA
La tua prima volta quando è stata?
È stata tardi, con un ballerino. Avevo 19 anni. Poi sono stata fidanzata con lui per tanti anni.
E dove?
Nel camerino della Rai di via Teulada, quella storica.
Ma scusa, i camerini, avendone frequentati un po’, com’è che funziona? Non c’è una brandina.
Ma a 19 anni… Che domande mi fai? Poi ballerino, ancora adesso fanno la spaccata. Poi quando sei giovane…
Hai mai fatto una spaccata?
Si però è giusto un attimo.
Top tre luoghi dove hai fatto l’amore?
Il camerino. Poi, anche se è banale, in riva al mare. E poi uno in centro a Roma, in un famoso monumento. Ma non mi chiedere di più.
La Fontana di Trevi?
No, Gianicolo.
C’è un personaggio storico che ti fa dire: “Mi attizza”?
Ma di qualsiasi tipo? Garibaldi.
Ma tu una volta mi hai sbagliato Garibaldi.
Zitto, infatti non lo devo dire (ride). Perché una volta mi hanno fatto vedere la foto di Garibaldi e io ho detto Giuseppe Verdi. Ma sai che anche Mazzini, secondo me...
IL GIOCO DELLA TORRE
Ti faccio questo giochetto, un po’ tipo con chi andresti a cena, con chi andresti a letto forse è un po’ troppo. Chi butteresti giù dalla torre: Panariello o Conti?
Conti.
Fedez o Guè?
Fedez.
Totti o Del Piero?
Del Piero, perché io sono “Roma! Roma! Roma!”
Di tutti i grandi con cui hai lavorato, c’è uno di cui ti vorrei chiedere: Celentano.
Un uomo di un fascino senza limiti. Ci feci il primo Francamente me ne infischio. Simpaticissimo. Claudia Mori era sempre dietro di lui, ma veramente una donna con due palle così. Finivamo le riprese, andavamo tutti a cena, era molto generoso. Proprio una bella persona. Un uomo carismatico. Io li definisco un po’ gli extraterrestri della televisione, perché veramente sono unici. Tu quando cammini per strada in mezzo a cento persone senti che esiste, che c’è lui. Lui come la Carrà, o Pippo Baudo.
IL SESSO
Ma tu sei per il sesso spinto sì, no, dipende...
Sì. Poi dipende, non quando non ti va. Però sì. Perché ritornando e riallacciandoci al discorso di prima non dobbiamo avere freni inibitori, soprattutto con i nostri compagni.
Farti apostrofare è permesso?
Sì, va bene. Perché no.
Il contatto visivo durante il rapporto orale, sì o no?
Dipende. Dipende sempre dall’intenzione. Fare l’amore o fare sesso? Con il tuo uomo magari ci sta la cosa più dolce, allora ti puoi guardare. Quando invece magari sei un pochino più spinta...
Relazioni lesbo?
No. Ci sono state delle avances da parte di altre donne però no, non mi piace. Ti posso dire che mi piace proprio l’uomo.
Questa è bella. Stimolazione prostatica, sì o no?
Puoi rispondere tu per me, per favore? Come faccio io a rispondere? Come funziona?
Durante l’atto... (mima il gesto)
Ma anche no.
Adesso ti dico dei termini, tu mi devi dire se li conosci e se li conosci mi devi anche spiegare cosa vogliono dire. Rimming.
Ma che è. Tu lo sai? Dimmelo.
… (spiega all’orecchio) ti piace?
No, non mi piace.
Fisting.
Cos’è?
Il pugno nel culo.
No, non lo conosco.
Squirting.
L’ho sentito però non ricordo. Dai sì.
Deep throat.
No, cos’è?
Te lo faccio spiegare dopo perché sta arrivando un’esperta. Nelle recensioni su Escort Advisor si usano anche espressioni tutte loro. Io te le dico e tu mi dici se sai cosa sigifica, ok?
Ok.
Rai 1.
Carlo Conti, Stefano De Martino?
No. Rai 2?
Chi c’è a Rai 2?
Vabbè, arriva Taylor, che è esperta anche di astrologia. C’è un segno più spinto?
Taylor: Gemelli. Il segno più bello del mondo secondo me.
Matilde: Anche l’Acquario uomo o il Leone.
Taylor: L’Acquario non lo so, non l’ho provato mai. Vabbè l’Acquario è vanitoso. Io sono molto attratta dall’uomo Bilancia, dall’uomo Ariete, di questi segni.
Prima che tu arrivassi facevamo un gioco. Lei non sa bene cos’è la tua specialità: il deep throat.
Taylor: Allora il deep throat è un rapporto orale fatto bene, fatto con una gola profonda dove l’uomo spinge molto. In casa non viene mai fatto.
Ci puoi dire anche cos’è Rai 1, Rai 2?
Taylor: Rai 1 sarebbe la parte davanti, il rapporto davanti. Poi abbiamo Rai 2, il lato B.
Matilde: Tu fai tutto da sola?
Taylor: È l’unica che mi ha fatto questa domanda. Tutto da sola. Certe volte lancio il telefono perché arrivano tre o quattro chiamate. Io faccio la segretaria.
Matilde: Ma tu quindi puoi decidere quanti incontri fare?
Taylor: Allora, in questi giorni che ho fatto tantissime interviste per questo bellissimi videocast, ho fatto soltanto quattro incontri al giorno e per me è un po’ una sconfitta. Perché io devo sempre superare me stessa.
Matilde: È come quando sono in sala prove e so che un’ora è poco, per te quattro sono pochi perché è come se alla fine ti mancasse. In fondo è una cosa che ti piace fare.
Taylor: Non ho dato frutto alla giornata. Ovviamente faccio altre cose, ma la mia missione è raggiungere alcuni obiettivi che mi sono prefissata. Perché ovviamente scegliere quello che io ho scelto è un lavoro particolare. È difficile dichiararlo proprio, bisogna avere un po’ lo stomaco.
Matilde: C’è tanta gente che lo fa ma non lo dice. C’è ambiguità.
Taylor: Io invece arrivo e fanno: “È arrivata l’escort”, e tutti mi accolgono col sorriso, con curiosità. Questa è una cosa che poche donne ammettono di fare, e io non capisco dove sia la vergogna? Vergogna secondo me è fare altre cose. Quando uno fa una cosa ben fatta, ben riuscita, con guadagni importanti dov’è il problema? Poi c’è soddisfazione perché appunto, come diceva Matilde, non è solo la parte sessuale. C’è tutta una parte dietro che non è facile. Io devo mantenermi fisicamente bene, devo sempre stare a puntino, devo scegliere delle location importanti. Quando la location non va bene sono rammaricata. Poi devo comunicare soprattutto con i clienti perché la cosa importante è la mia sicurezza. Ricordo anche a Matilde, perché forse non lo sa: io studio anche criminologia. Lo faccio a livello personale, come ho fatto la sommelier, non per praticare questi lavori, però mi servono per la vita. Ho fatto anche il corso con Beatrice Bracco.
Matilde: Sì, una delle più grandi maestre di recitazione.
Lo hai fatto anche per fingere meglio? Per accontentare di più i tuoi clienti?
Matilde: Quella è una cosa che hai nel dna.
Taylor: Io dico che la vita è un palcoscenico da quando sono nata.
Matilde: Ti ricordi Harry ti presento Sally, lei che simula quel finto orgasmo.
Taylor: Ma chi non l’ha mai simulato? Ma lo sai l’orgasmo vero quando ve ne accorgete? Ve lo svelo io davanti a tutti gli italiani. L’orgasmo vero si vede perché la donna ha uno sguardo da lupo. Quello non lo puoi fingere. Le dita dei piedi fanno così e la donna è presa da scatti fisici. Mi dispiace per tutti i miei ex, ma credo che non ci sia riuscito mai nessuno tra loro.
Matilde: Con i tuoi clienti non sei mai riuscita?
Taylor: Con i clienti sì, perché adopero una tecnica. A me funziona con l’Oral-B, è uno spazzolino elettrico, è favoloso. Con quello puoi anche aiutare l’uomo, accontentarlo, fargli vedere il vero spettacolo della donna quando viene. Perché è uno spettacolo. Negli hentai si vede proprio bene quando c’è lo sguardo da lupo, la contrattura del corpo e tutto quello che c’è da sapere per capire se la donna viene o no. Ragazzi impegnatevi: c’è un punto G, c’è una scanalatura all’interno della vagina che se viene ben stimolata la donna può anche squirtare. Se non fate quello la donna non verrà mai. È molto difficile che questo si raggiunga con il pene. Molto difficile. Ci sono dei clienti a cui non interessa nulla se la donna viene o meno. Invece ci sono uomini che mi chiedono: “Avrei piacere di vederti venire”. Tesoro, se vuoi vederlo si paga un pochino di più. È una vera e propria esibizione.
Se devo venire su dieci incontri, dieci su dieci, capite che è impossibile. Allora vi svelo un segreto: con chi lo faccio? Con i più brutti. Mi eccitano quelli più brutti. È la ricerca che faccio su YouPorn per eccitarmi da sola. Perché dopo dieci incontri la cosa
fondamentale è che io devo rimasturbarmi per andare a dormire.
Dopo dieci incontri, giustamente un altro refill.
Taylor: Da sola, con tutte le mie fantasie, anche degli incontri che ho fatto il giorno. Magari qualcuno mi ha stuzzicato...
Matilde: Ma non ti sei mai innamorata di nessuno di questi?
Taylor: Io odio l’amore.
Ma come fai a dire odio l’amore? L’amore non si odia, è la cosa più bella.
Matilde: Hai messo uno schermo, però devi essere sincera. Non c’è stato nessuno?
Taylor: L’amore non esiste. Qualcuno me l’ha fatto credere ma non esisteva.
Ah, perché sei delusa.
Taylor: No, non sono delusa. Ho visto come sono deluse le donne.
L’uomo che in qualche modo vi fa venire è migliore dell’uomo che abitualmente non vi fa venire?
Matilde: Certo. Perché non è un uomo egoista. Perché pensa a te. Perché l’uomo in generale se è bravo cerca di far venire sempre la propria donna. Lei (Taylor) ha vinto. Perché per lei questo è stare bene. Prendere un po'’da tanti uomini senza poi dare conto a nessuno. Secondo me l’unica cosa che magari ti manca è quel condividere il letto insieme, guardare un film, le coccole.
Taylor: Le ho fatte quelle robe lì. Ma quanto è bello stare nel letto da sola!
Matilde: Ti posso dire che mio padre e mia madre hanno vissuto sessant’anni di matrimonio e ognuno aveva la camera propria.
Taylor: Ma perché mi devo mettere un estraneo dentro casa. Io ho tutte le mie abitudini, le mie cose. Non voglio un fagottone dentro al letto.
Che poi scureggia, perché c’è anche quel tema.
Taylor: Però io sono stufa. Io ormai sono talmente viziata che l’uomo dovrebbe essere quasi uno schiavo e poi non dormire nel letto con me.
L’intervista finisce, Matilde e Taylor si mettono a chiacchierare finché quest’ultima saluta e se ne va. La sera, a cena, Matilde Brandi ci confessa di essersi goduta il momento, anzi tutta la chiacchierata, di essersi tolta qualche dubbio e di aver riso più di quanto si aspettasse. Matilde Brandi è una donna libera, leggera. E ci piace un casino anche per questo.