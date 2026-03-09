I tradimenti, gli amori e il prezzo del successo con Matilde Brandi a MOW Privé by Escort Advisor: “Ho sofferto quando hanno dato ad altre un lavoro, e non per meritocrazia. Le vere showgirl? Non esistono più”

Quante relazioni importanti hai avuto nella tua vita?

Allora, non tantissime. Sono stata con il padre delle mie figlie per diciassette anni. Prima qualche storia con un fidanzato ballerino che ballava con me, altri sette anni circa. Poi altre storie, sì, però poche importanti.

E quante volte sei stata sposata?

Una volta. Purtroppo questo matrimonio è durato soltanto tre mesi, ho avuto anche l’annullamento dalla Sacra Rota.

Che è difficilissimo...

Ancora mi ricordo quel magistrato della Sacra Rota. Tutti mi dicevano: “No, ma gli devi dire questo, devi fare quello…”. Io invece ho aperto il cuore a quest’uomo. Avevo già le gemelle quando ho chiesto l’annullamento. Gli ho parlato con il cuore in mano e gli ho detto: “Ho sbagliato”. E ho avuto l’annullamento.

Come cambia il sesso con gli anni, nella tua esperienza personale?

Per essere una donna perfetta bisogna saper cucinare, essere una brava madre e trom*are bene. Soprattutto per voi uomini, che ragionate dalla pancia in giù. Noi donne ragioniamo più con la testa. Chiaramente negli anni il rapporto perde qualcosa. Diventa la cosiddetta routine, che fa diventare tutto un po’ noioso. Questa cosa vale per il sesso ma anche per la vita in generale. Dobbiamo essere bravi a non lasciarci annoiare.

Secondo te l’amore può essere paragonato a un investimento? Per continuare ad amare bisogna investire quotidianamente.

Assolutamente sì. Bisogna investire. Perché l’amore perfetto, il principe azzurro, la principessa, la famiglia del Mulino Bianco, diciamocelo, non esistono. Purtroppo ci sono sempre battute d’arresto. Ma è giusto che sia così.

E nel sesso è la stessa cosa?

Nel sesso è esattamente la stessa cosa. Io parlo per le donne, noi siamo più empatiche, ragioniamo più di testa. Ti racconto una cosa che farà ridere. Sai che la rana, quando non vuole tromb*re, si finge morta? Si mette lì ferma finché il maschio se ne va. A me è successo una volta: sento che apre la porta, avevo la televisione accesa. Allora spengo tutto. Ma lui ha sentito il televisore e fa: “È ancora caldo. Sei sveglia, vero?”.

Hai mai finto?

Avoglia. Sì, sono brava! Una volta ho fatto uno scherzo al mio compagno, gli ho detto: ora io fingo e tu mi devi dire se lo capisci. Vuoi uomini non lo capirete mai! Non siete in grado di capire se una donna finge.

Ma tu sei del team che la donna deve sempre venire prima o può anche non venire e va bene lo stesso?

Ci sono varie scuole di pensiero. La donna dovrebbe venire sempre. Però noi abbiamo una testa molto complicata. Venire insieme sarebbe il top. Poi c’è l’uomo che fa il figo e dice: “Vieni prima tu”.

Io sto diventando di quella scuola.

Una volta mi sono detta: mi piacerebbe essere un uomo, per capire e per far godere la mia donna. È questo che vuole davvero un uomo che ama davvero la propria donna. Invece ci sono tanti uomini egoisti.

Ti posso confessare una cosa? Io sono talmente partecipe e contento di soddisfare la mia donna, che ho pensato di volerla vedere esplodere con due uomini.

La vita è una, partiamo da questo presupposto. Io non sopporto le persone che criticano. Il mio modo di pensare e di essere è così, ma non giudico il tuo. Lo diceva anche Gesù, chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Però poi quando visualizzavo la scena, l’altro ero di nuovo io.

Non è sbagliato. Certo bisogna essere in due. Se a tua moglie è una cosa che dà fastidio...

Tu lo hai mai fatto a tre?

No. Però ti posso dire che magari uno lo pensa, nei momenti intimi si fa i suoi disegni. Ma no.

E ti è mai capitato di pensare a un’altra persona mentre facevi l’amore?

Sì, in passato sì. Quando vedi che la situazione è un po’ dura usi la fantasia.