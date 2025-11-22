Marina La Rosa ci ha rivelato che le è piaciuto farsi ciucciare le dita dei piedi e a lei dedichiamo questa ode. Perché come si cammina si pensa

Parte bene il podcast (si chiama podcast anche se è video?) Mow Privé by EscortAdvisor (con Partita IVA) con Grazia Sambruna, oramai uguale a quelle giapponesi immense che facevano pubblicità sulla cartellonistica olografica di Blade Runner, che intervista Marina La Rosa, ex del Grande Fratello, con la Sambruna che chiede alla La Rosa: «Ma ti piace farti ciucciare l’alluce?» e la La Rosa che racconta di quanto uno le prese in bocca tutto il piede, tutto, e che non poteva che essere o la Rana dalla Bocca Larga (e quindi l’avvocato Lovati, tra una dentiera e l’altra) o Jabba the Hutt di Guerre Stellari. Io sono, credo, il massimo esperto dei piedi e dunque avrei da dire la mia.

Innanzitutto diffidate sia di chi si definisce “feticista” perché ha un’attenzione di riguardo per i piedi, sia di chi definisce “feticista” chi pratica (o teorizza, come nel mio caso) questa attenzione. “Feticcio” viene dal latino facticius, ossia “costruito”, “artificiale”, ed è termine che può essere adoperato nei confronti delle scarpe, delle calze, dei plantari ortopedici, ma non dei piedi, che non possono essere “feticci di se stessi”, tranne nel caso degli adoratori dei calchi dei piedi (ci sono artigiani che li fanno, a grandezza naturale o, grazie alla stampante 3D, anche di piccole dimensioni, così da poterli usare come portachiavi o plug-in che sparano raggi laser).

Quindi, sì, in una donna guardo i piedi, ma non sono feticista: guardo i piedi come guardo le mani e come guardo come una donna mastica a tavola (le cozze, dovete fare la prova delle cozze: sono difficilissime da maneggiare con grazia). Si chiamano “dettagli” (e Dio si nasconde nei dettagli), e non feticci. Ignoranti.