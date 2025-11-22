Sta arrivando uno tsunami di meth (e MOW lo aveva anticipato): chi c'è dietro al nuovo flusso globale delle metanfetamine che travolge Europa e Usa

La Cina, per via di alcuni fornitori autonomi che fanno affari nel famigerato Triangolo d'Oro, sta diventando un attore chiave nel mercato globale delle metanfetamine. Le sostanze chimiche precursori - come la pseudoefedrina - partono da oltre la Muraglia e, dopo un lungo viaggio fatto di intermediari e diramazioni, vengono spediti in Messico, dove i cartelli locali li utilizzano per produrre metanfetamina in grandi quantità da destinare agli Stati Uniti. La potenza di queste metanfetamine è devastante e sta alimentando una vera e propria epidemia, non solo in Nord America, ma anche in Europa, dove la droga sta invadendo le principali rotte di traffico attraverso l'Asia centrale, i Balcani e il Medio Oriente, come evidenziato dalle recenti confische in porti come quello di Rotterdam. Il citato Messico, intanto, si afferma sempre più come epicentro della produzione globale. Qui, infatti, i cartelli messicani, ormai ben radicati nel panorama del narcotraffico, sono al centro di un inedito ciclo di produzione e distribuzione. Insomma, il traffico di metanfetamine ha superato ormai i confini di un singolo Paese: è una questione globale che attraversa continenti e sistemi economici, con conseguenze devastanti per la salute pubblica e l'ordine sociale. I numeri fanno impressione. Secondo le indagini sulle acque reflue, il consumo di metanfetamine in Australia, aumentato del 21% tra il 2023 e il 2024, è sull'orlo di un'epidemia. Nel 2022 la polizia australiana ha stimato che circa il 70% dell'"ice" del Paese provenga dallo Stato di Shan, in Myanmar. E in Corea del Sud non va meglio: il ministero della Salute ha stimato che nel 2024 il numero totale di consumatori di droghe illecite è aumentato di oltre il 60% in cinque anni, superando le 400.000 unità.