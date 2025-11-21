Ma il Napoli non aveva i conti in regola al contrario di Inter e Juve? De Laurentiis rinviato a giudizio per le “false” plusvalenze. Ma il caso è diverso da quello dei bianconeri (e ve lo avevamo detto)

Ruffo ci disse chiaramente che, per quanto sospette e potenzialmente esagerate, le presunte plusvalenze fittizie fatte dal Napoli non erano in nessun modo paragonabili a quelle realizzate dalla Juventus e da Andrea Agnelli. Nel caso dei bianconeri infatti esisteva un sistema collaudato nel corso di anni, con una quantità di plusvalenze gonfiate che pongono la questione su tutto un altro livello. Come a dire: se la società di De Laurentiis ha sbagliato, lo ha fatto in maniera molto meno frequente. Anche se, ci aveva detto Ruffo, per un rinvio a giudizio delle intercettazioni non bastano. Gli inquirenti dovevano avere in mano qualcosa di più. Il concetto è stato ribadito su X anche da Polo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano: “Solo la Juventus aveva elevato a sistema, compiendo un illecito amministrativo reiterato per anni, la pratica delle plusvalenze fittizie falsando l'equa competizione dei campionati”. Gli avvocati di De Laurentiis hanno rilasciato delle dichiarazioni ufficiali: “Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice”, aggiungendo che questa è la “dimostrazione di come l’udienza preliminare stia diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo. Qui c'erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza, ha sbagliato anche nell'applicazione dei principi contabili. E va anche sottolineato che l'accusa, i pubblici ministeri, hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio”. Sulla stessa linea anche il comunicato del club: “Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell'operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario: il 2 dicembre 2026 la verità sulla vicenda verrà certamente ristabilita”. Da tempo però è chiaro che il Napoli non avrà conseguenze dal punto d vista sportivo. Nel 2022 il procuratore federale Chiné aveva già archiviato il caso, e anche dopo la revisione degli atti della Procura di Roma decise di non riaprire il fascicolo.