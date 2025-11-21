Ma come caz*o funzionano i servizi sociali? Togliere i bambini alla famiglia che viveva nel bosco è stato facile, perché con le madri che i figli li hanno uccisi no? Ecco cos’è che al sistema fa davvero paura…

Se in Italia c’è qualcosa che funziona davvero alla grande è questa: la capacità dei servizi sociali di far rimanere un paese intero senza parole. Motivo? Un operato, il loro, che sembra brancolare nel buio, a ripetizione. L’ultimo, e solo in ordine di tempo, è il caso della famiglia che ha deciso di vivere nel bosco nella provincia di Chieti. Una scelta di vita indubbiamente estrema, ma del tutto consapevole. Ma cos’è che ha fatto storcere tanto il naso? Che la loro casa fosse spartana, l’assenza dei comfort moderni o l’educazione alternativa? Ve lo diciamo noi: il tutto messo insieme. Perché chi sceglie di vivere la propria vita in maniera diversa fa sempre paura. Viene considerato un reietto e per questo allontanato. Messo ai margini della società. L’intervento dei servizi sociali è stato drastico: i figli della coppia sono stati portati via. Ne esce fuori una famiglia smontata, sradicata dalle proprie radici. Ma perché tutto questo accanimento? Non siamo davanti a un caso di maltrattamenti su minore, di violenza o di abbandono. Ma solo di uno stile di vita che non rientra nei dettami della normalità contemporanea. E quindi di conseguenza per lo Stato diventi un problema da debellare con urgenza. Come? Allontanando i bambini, una di otto e due gemelli di sei, dalla propria casa e quotidianità. Per loro si è aperta la porta di una casa famiglia, dove sono andati a stare insieme alla mamma. Lontano dai pericoli e dagli abusi insistenti che si sono lasciati alle spalle. Poi c’è l’altra faccia della medaglia, fatta di quelle storie che solo a sentirle in tv lo stomaco si contorce per l’orrore e l’incredulità, che ti spinge a chiederti come sia possibile arrivare a tanto.