Macché “tregua”! La Biennale di Venezia che fa incaz*are Meloni e Giuli che esclude gli italiani tra Seconda Guerra Mondiale e Brics è antioccidentale (e questo dimostra che l’arte è sempre una guerra)

Asia (ossia Pearl Harbour e la Cina dei giorni nostri), Sudamerica, Iran, Russia: praticamente è la Biennale dei BRICS, una Biennale che dichiara guerra totale all’Occidente. Infatti, da sinistra arrivano le difese di Buttafuoco, a cominciare da Michele Serra, pronto a spadellare le uova del drago in caso venissero lanciate contro Buttafuoco. Non è un mistero: la collaborazione di Buttafuoco con Repubblica provocò scandalo a Panorama. Il buffo di tutta questa vicenda è che alla Destra colta, ossia la Destra della narrazione dei vinti e della Storia scritta dai vincitori, la Biennale di Venezia dovrebbe piacere: essa è tanto antioccidentale quanto lo erano gli ex comunisti. Se non fosse che, nell’attuale scacchiere geopolitico, Giorgia Meloni è trumpiana e la Biennale di Buttafuoco, per come è pensata, è uno scandalo culturale legittimo. Mi auguro che se ne dibatterà molto, perché questo devono essere la Cultura e l’Arte: guerra di pensieri, altro che tregua.