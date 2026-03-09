Da Sanremo a fa' er fluido su TikTok: Leo Gassmann, ma quando te lo trovi un lavoro vero?

Personalmente, di rado mi capita di dir bene dei figli d'arte, è vero, lo riconosco. Detesto la pappardella sul 'cognome ingombrante' che la maggior parte di loro si porta appresso dal primo momento in cui gli si para di fronte un microfono. Microfono che gli si para di fronte proprio per il 'cognome ingombrante' che si portano appresso. Ho un'allergia epidermica alle lamentatio di questi qui, nati privilegiati, che però devono infliggerci quanto sia dura essere nati privilegiati. Perché la gente poi fa i confronti coi genitori famosi, per l'incubo di vivere per sempre all'ombra del parente celebre. La sindrome dell'impostore, gli attacchi d'ansia e compagnia prêt-à-porter. Una domanda: avete mai sentito parlare Elettra di quanto sia pesante e complicatissimo esser nata Lamborghini? No. Infatti lei questa retorica la evita e, intanto, diverte tutti. Coi 'festini bilaterali' e pure senza. Elettra mica è scema, voilà!

Quello che non sopporto dei figli d'arte è la narrazione in cui, forse, finiscono loro stessi intrappolati tanto da crederci sul serio o comunque troppo. Il cognome come ostacolo, croce, mai delizia. Intanto, per esempio il piccolo Leo, ha esordito a 'X Factor' (e ci sta), nel 2018. Senza grossi riscontri, alla pari di qualunque altro concorrente di non solo quel talent, nel 2020 era già a Sanremo Giovani che ha pure vinto con un brano sconosciuto ai più ('Vai bene così', dice Wikipedia). Nonostante la magrissima accoglienza da parte di pubblico e critica, eccolo rispuntare addirittura fra i 'Big' in gara nel 2023 con un pezzo scritto da Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), 'Terzo Cuore', che si fionda diciottesimo in classifica finale. E che non ne rivedrà altre, all'infuori della kermesse. Ma non importa, l'anno successivo decide di cambiare mestiere e arieccolo protagonista di una fiction su Rai 1, nei panni di Franco Califano. Sinceramente: chi mai esordisce in tv con un signor ruolo di tale portata? Ma al massimo fai la comparsa, il paziente con malattia rara che si intravede per cinque secondi netti e di sguincio in 'DOC - Nelle tue Mani', mica subito subito er Califfo, santocielo!

E dopo l'ennesimo Festival incolore, dal 21 marzo Leo ci verrà riproposto nel sabato sera del primo canale, a 'Canzonissima', l'imminente zombie-revival stavolta riportato in vita da Milly Carlucci. Nessuno al mondo ha così tante chance. Vedete Aiello, appunto: con un solo Sanremo finito in meme, tra l'altro con una canzone per niente brutta anzi, si è ritrovato eclissato e dimenticato dal mainstream che, al massimo, lo perculava sui social. E adesso cortigiano del figlio d'arte di turno, sperando in un poco di luce.

Allora i figli d'arte, tutti, devono capire una cosa: loro hanno il lusso non soltanto del cognome, ma pure del tempo. Quando vengono scartati da un talent, non devono tornare a fare i camerieri per campare (è successo per esempio a Mahmood e così tanti altri che non ci credereste, ndr), possono continuare a coltivare la propria 'arte' h 24, senza il pensiero dell'affitto, senza nessun pensiero. Possono fallire miseramente e cadere sempre in piedi, gli verrà concessa un'altra oppurtunità e poi un'altra ancora fino a che non la imbroccheranno. In realtà, potrebbero pure non 'imbroccarla' mai e continuare a essere 'famosi' o comunque intervistati e celebrati dai media grazie al cognome che portano. Della fatica, quella vera, che si fa a venir fuori dal nulla non sanno, e beati loro, un'acca sputata. Quindi voglio augurarmi, e so di essere una sognatrice, che la prossima volta in cui un qualunque giornalista gli dovesse mai chiedere che rapporto tengano con il loro 'cognome ingombrante' vogliano rispondere, al posto delle solite fregnacce lacrimose, con un bel: "E allora viva viva viva mio papà!". Per cortesia. E per pietà. Tutto il resto è (queer-rage-name)baiting. E sa solo di (arrogante) disperazione. 'You know nothing, Leo Gassmann'. E sai cosa fa chi ti coccola dicendoti l'esatto contrario, ossia 'povera stella, hai ragione, la gente è cattiva e ha tanti pregiudizi su di te'? Ti prende per il culo. Con uno scopo ben preciso: andare virale facendoti fare queste figure di merda. Guardati qua, clap clap!