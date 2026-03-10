Elena scomparsa a Foggia: ora si cerca il fantasma di un’invisibile? Le indagini, il mistero e quella foto diffusa per aiutare chi non ha saputo aiutarla

Nelle ultime ore, quando le ricerche si sono fatte più concrete, è stato ritrovato il suo cellulare. È stato recuperato lungo il ciglio della strada, a Borgo La Rocca. E’ intatto. E potrà forse raccontare la verità rispetto a tutto ciò che è successo prima di quel 2 marzo. Se Elena si fosse allontanata volontariamente, perché privarsi dell’unico legame con il mondo? Quel telefono era, racconta una amica, tutto quello che aveva e che le era rimasto fino alla scelta di vendere se stessa e ora i periti ne scandagliano i messaggi, cercando un nome, un appuntamento, un’ultima chiamata che possa spiegare il mistero. L’ipotesi della fuga volontaria – azzardata in un primo momento dagli stessi inquirenti – non sta in piedi.

S’è pensato anche al suicidio, ma i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato gli invasi e i canali trovando niente. Ecco perché, con il passare delle ore, si fa largo l’idea che possa essere incappata in un predatore, o peggio, in un sistema che non tollera insubordinazioni. Più volte altre ragazze, negli ultimi mesi, avevano avanzato segnalazioni di uomini che le importunavano. In questa storia manca tutto: manca un testimone, manca un movente certo, manca il corpo di una ragazza che, agli occhi dello Stato, è “solo” una "persona scomparsa". Qualcuno di cui diffondere la foto per chiedere un aiuto (ora che potrebbe essere tardi) che non si è stati capaci di darle quando si sarebbe dovuto.