Morte di David Rossi: il video che racconta tutto. La commissione parlamentare, l’ indagine riaperta e una cravatta per pulire le tracce (e il marcio)

Basta? No. In questi giorni sta venendo fuori anche altro. Altri dettagli come la cravatta di David Rossi. L’aveva sempre, avevano raccontato la moglie, la figlia e tutti quelli che lo conoscevano bene. Ma non s’è mai trovata nessuna cravatta. Oggi c’è una spiegazione anche a quello: qualcuno, spiegano dalla commissione parlamentare d’inchiesta che in questi mesi ha lavorato al caso, l’ha usata per ripulire la scena del crimine, per cancellare impronte, per eliminare le tracce. E, simbolicamente, pure per lavare via l’odore di marcio che c’è intorno a questa vicenda. Lo stesso marcio che ha inquinato le indagini sin dal primo minuto. Anche i bigliettini d’addio, quelli che sembravano la prova provata di un uomo che voleva suicidarsi e poi s’è suicidato davvero, oggi vengono letti sotto un’altra chiave. E non si esclude più nemmeno che possano essere falsi, creati ad hoc per depistare.

Antonella Tognazzi, quella moglie che non ha mai smesso di chiedere verità, oggi chiede che la nuova indagine faccia in fretta. In fretta e più lontano possibile dalle mura senesi e da quell'humus che per due volte ha spinto la magistratura locale a chiudere il caso senza ammettere mai che qualcuno è entrato in quell'ufficio sorvegliato, ha ucciso e se n'è andato, portando dietro una cravatta ormai sporcata insieme a una città che ha rischiato di perdersi nel labirinto tutt’altro che profumato di Mps.