Tutte le figuracce del governo Meloni in meno di una settimana: dall’appello per la pace in stile Miss Italia di Tajani al “coglio*e” di La Russa al Senato

Il centrodestra ci regala una settimana da Oscar: dramma, tanta commedia e un pizzico di tragicomico in Senato. Si dice che la classe dirigente sia lo specchio del Paese che governa. Se fosse davvero così dovremmo metterci le mani nei capelli. Sicuramente dovrebbe farlo Giorgia Meloni, visto che tra dei suoi fedelissimi negli scorsi giorni si sono lanciati in una serie grottesca e surreale di gaffe e scivoloni. Con un'opposizione blanda e senza idee sarebbe proprio il caso di dire che il migliore spot contro il Governo Meloni sia autoprodotto.

A cominciare dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che in aula si è lasciato decisamente andare a microfono aperto, dando del “coglione” al deputato del Pd Nicita. La Russa ha fatto sapere tramite il suo portavoce di aver cercato di contattare Nicita per scusarsi, “senza mai trovarlo”. Poi, quando la pezza è peggiore della toppa, ha fatto sapere che il suo era un borbottio rivolto a se stesso, che purtroppo è stato intercettato dal microfono rimasto aperto. Insomma, per giustificarsi ha ammesso di essersi dato del coglione da solo.