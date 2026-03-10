Il populismo dello spritz è il vero spot per il No al Referendum. Dopo Nordio anche la sua capa di gabinetto la spara grossa: “La magistratura? Un plotone di esecuzione. Votate Sì così la togliamo di mezzo”

Una serie di autogol, o per dirla in termini calcistici di assist alla squadra avversaria, che subito li coglie trasformandoli in propaganda urlata. Una strategia comunicativa ingenua della classe dirigente meloniana che copre i veri contenuti, molto più moderati e sfumati. È vero anche infatti che le parole di Giusi Bartolozzi sono state decontestualizzate ed estrapolate a fini propagandistici. Il discorso è molto più ampio e complesso della frase che è stata isolata ed è diventata bandiera del No. Viene infatti spesso omessa la parte precedente, dove Basrtolozzi dice che secondo lei la maggior parte dei magistrati, “lavorano seriamente e in silenzio” ma che “purtroppo ci sono gli altri che orientano ed è di quelli che ci dobbiamo liberare”. Mentre poi ha ancora precisato: “La riforma punta a rafforzare la credibilità dei magistrati. Solo una piccola parte è correntizzata”. Ma ormai il danno è fatto, e così vincere la partita appare molto difficile. Certo che genera una certa ilarità anche come una tale armata Brancaleone venga fatta passare per dei golpisti. Cospiratori abbastanza naif e disattenti a quanto pare, visto che il loro piano viene spesso spu**anato in diretta televisiva.

Ma che poi, sapete che lavoro fa Giusi Bartolozzi? Il magistrato. Esatto, fa parte della stessa categoria che dovrebbe togliere di mezzo. Insomma la democrazia non è certo messa in pericolo dal testo referendario, sicuramente però non gode di buona salute a causa dell'inadeguatezza delle persone che, a destra e a sinistra, dovrebbero avere il compito di difenderne la credibilità e che invece finiscono troppo spesso per indebolirla con dichiarazioni improvvisate e propaganda da talk show. Alla faccia di Mattarella che chiedeva il rispetto fra le istituzioni...