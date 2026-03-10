Giorgia, ecco la ricetta far vincere il sì al referendum: parla meno della riforma e più della guerra in Iran promettendo tagli sulle accise della benzina e unisci il tutto all'ingrediente segreto...

Semplicemente, continuare a raccontare questo tipo di balle, oggi, sarebbe l’unica cosa giusta da fare per Meloni a livello di comunicazione. Sarebbe più coerente, meno distante dalla realtà, per quanto illusoria la possibilità di rinunciare, per l’Erario, a 25 miliardi di incassi che considerando insieme ad essi anche l’Iva sulle stesse accise, raggiungono la vetta dei quaranta. Tra l’altro, con l’aumentare dei prezzi della benzina, aumenta anche l’incasso da parte dello Stato, dunque, sarebbe geniale da parte di Meloni, abbandonare una volta per tutte la battaglia per il sì. Una battaglia che, se ancora non l’avete capito, si combatte da sola. La battaglia per il sì è come una pozza di sabbie mobili, l’unica via di scampo è restare fermi. Ma no, Meloni parla di tutto quel che andrebbe taciuto. Se si parlasse un po’ più dei problemi concreti che affliggono il mondo, il sì tornerebbe a salire, proprio come il prezzo della benzina. Sarebbe brutto se ad un certo punto, l’elettorato che ha portato al governo Fratelli d’Italia venisse a scoprire, deluso del crescente elitarismo della rozza classe politica arroccata come bolscevichi a Palazzo d’Inverno, che l’unico a tentare di risolvere quel tremendo problema delle accise fu proprio il tanto odiato dalla classe media, Romano Prodi. Sì, il Mortazza nazionale idolatrato dalla sinistra dei salotti e detestato dalla destra dei tassì, dei barbieri, dei commercianti e dei contadini. Ma ora la destra da sociale qual’era all’opposizione si è imborghesita come il peggiore dei socialismi democratici, in quanto partita dalle periferie, ora dimenticate e (state a vedere), presto disprezzate. Romano Prodi nel 2007 aveva tentato il sistema delle accise mobili, un automatismo per cui l’aumento del gettito Iva conseguente alla crescita del prezzo alla pompa avrebbe compensato una corrispondente riduzione delle accise allo scopo di ridurre l’impatto sul prezzo finale. Questa clausola però non è mai più stata applicata e in seguito Mario Draghi preferì d’intervenire direttamente sulle accise. A differenza di entrambi, il governo Meloni, che difficilmente rinuncerà a quell’anomalia per cui il prelievo fiscale sul carburante sia in grado di rimpolpare alla grande le casse dello stato. I cittadini italiani, infatti, pagano l’Iva anche sulle accise, pagando addirittura una tassa sulla tassa. Ma tutto questo è troppo difficile da comprendere per chi non ha tempo di leggere i giornali, costretto a spaccarsi la schiena tutto il giorno. Tutto questo chi governa lo sa bene e si guarda bene dal parlarne, ma tacendo comunque sbaglia, pur non avendo una soluzione vera e propria a questo problema. E sapete perché?