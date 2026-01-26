L’inchiesta di Report sui magistrati spiati? "Ormai la giustizia è nelle mani Bill Gates". Parla il pm Alfonso Sabella: "È tutto molto inquietante"

Che ne pensa del servizio di Report che parla del fatto che i pc dei magistrati sarebbero sorvegliati?

Il problema reale è che la giustizia italiana è finita nelle mani di Bill Gates. Questa è una scelta che io non ho mai condiviso, ma che comunque ci ha messi, mani e piedi, nelle mani di Bill Gates. Perché il programma è Microsoft. È tutto Microsoft. Lei pensi praticamente che la videoregistrazione delle udienze è inutile, costa un sacco di soldi, è una cazzata che ha inventato la Cartabia, tanto per spendere un pochino di soldi. Nessuno ha mai visto una videoregistrazione di queste udienze così come è, però è fondamentale ai fini della validità degli atti compiuti. Quindi se non la facciamo gli atti sono inutili. Come la facciamo? Su Teams. Le videoregistrazioni vengono archiviate su un server Microsoft, quindi nel momento in cui Bill Gates ci dirà: vendo magari un ramo d’azienda a NDI Mamadouka che ha sede alle isole vergini, ci dirà “datemi 100 miliardi di euro sennò io non vedo più i vostri dati”, noi che facciamo? Perché non è per mancanza di fondi: hanno pensato bene di non dotarsi di un server, perché il server ovviamente per gestire tutta questa quantità di informazioni… ma chi si è inventato questa cazzata della videoregistrazione non aveva pensato a questo. Quindi siamo consegnati mani e piedi a Microsoft. Tutti i programmi sono solo i suoi, i programmi che funzionano nei nostri computer, tutto su base Windows, con problemi enormi di vario genere. Perché, per esempio, ci sono programmi non Windows con cui c’è difficoltà di compatibilità. Penso al tempo che perdo io con app per far dialogare Acrobat con Microsoft, con Word, che hanno problemi seri di compatibilità, di riconoscimento di testo. Ogni volta devo perdere ore a copiare un capo di imputazione sulla sentenza, perché altrimenti è a pena di nullità.

Nel servizio si dice che, al di là del microfono e del video, chiunque avesse accesso a questo sistema per il controllo centralizzato può accedere alle informazioni presenti nel computer senza provocare notifiche

È tutto molto inquietante. Io spero che il Ministero, se le cose stanno così, ci ponga rimedio. Dovrei escludere che una cosa del genere sia avvenuta, sarebbe di gravità enorme. Che il software abbia quelle potenzialità non mi stupisce, parliamo chiaro. Mi stupisce il fatto che quelle potenzialità siano conosciute al Ministero e che il Ministero sia in condizioni di sfruttarle e le abbia realmente sfruttate. Su questo ho tutte le riserve di questo mondo fino a prova contraria.

Certo, certo. Tra l’altro siamo proprio nel mezzo del referendum sulla giustizia

No, non c’è nessun referendum sulla giustizia. La dovete finire di dire questa stronzata ai cittadini. Non c’è nessun referendum sulla giustizia, perché non c’è nessuna riforma della giustizia. C’è una riforma della magistratura, non della giustizia. La giustizia non la riformano, ma si guardano bene, a via Arenula, dal parlarne. E hanno detto anche perché non la fanno, perché aspettano l’esito del referendum per poi mettere mano alla riforma della giustizia e far funzionare la giustizia. La giustizia non deve funzionare fin quando non viene varata la riforma costituzionale della magistratura, questo è chiarissimo. Però dobbiamo distinguere riforma della giustizia e riforma della magistratura. Magari ci fosse una riforma della giustizia dopo i disastri della Cartabia e dalle norme a macchia di leopardo di Nordio. Magari ci sarà una riforma organica della giustizia penale, dico io, perché quella civile non la conosco. Magari ci potrà essere, ma purtroppo oggi non c’è.

Certo, perdoni la superficialità…

No, no, non è la sua. Lei può fare questo errore. Quelli che non lo possono fare sono i miei colleghi dell’Anm. Molti di loro ancora vanno parlando di riforma della giustizia. Non c’è nessuna riforma della giustizia. C’è solo una riforma inutile, punitiva e dannosa della magistratura. Questo c’è in atto. Però purtroppo il messaggio che è passato per i cittadini – ma l’ha detto Nordio fin dall’inizio – è: “Cari cittadini, vi piace come funziona la giustizia?”. Ovviamente i cittadini diranno che non gli piace. Allora, se non vi piace come funziona la giustizia, potete reagire. L’ha detto chiaro e tondo all’inizio. E anche io, se fosse così, andrei a votare. Vi piace come funziona la giustizia? No, non mi piace, quindi voto. È totalmente diverso.