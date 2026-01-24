Fratelli d’Italia che non capisce la sua stessa Riforma della giustizia e fa propaganda becera sugli immigrati è persino peggio di Barbero

In Italia si conferma una formula ormai storicamente consolidata: c’è sempre un modo per essere peggiori degli intellettuali di sinistra, essere ignoranti di destra. Perché se le balle di un Barbero o un Montanari sono pura disinformazione, le balle di Fratelli d’Italia sono propaganda deliberata fatta con i mezzi di un partito organizzato e, peggio, del partito di maggioranza. E, se non fosse ancora abbastanza chiaro, a distruggere questa riforma è la politicizzazione delle due fazioni, quella per il sì e quella per il no al Referendum.

Da un lato si sprecano le teorie del complotto: magistratura sottomessa al governo, fine della divisione dei poteri, immunità per tutti i politici per sempre. Ma si può sempre dire che chi critica non sa di che parla (e chi scrive infatti lo ha detto). Ma che persino i partiti promotori della Riforma della giustizia non capiscano la loro stessa proposta è drammatico, schifoso, antidemocratico. Da un lato e dall’altro, si punta sul terrorismo psicologico. Ma se è triste spaventare le persone per spingerle a votare contro una riforma sacrosanta, è intollerabile insozzare quella stessa riforma con falsità becere da campagna elettorale permanente.

L’ultima, sparata per ben due volte in meno di quarantotto ore sulle pagine ufficiali di Fratelli d’Italia, dove campeggiano meme e card a caratteri cubitali talmente deprimenti da carezzare in modo palese l’analfabetismo di ritorno dell’italiano medio, e questo già costituisce di per sé un reato alla decenza e al senso civico di un Paese (figurarsi se a farlo è il partito di governo), riguarda la presunta svolta garantita da questa riforma sul tema dell’immigrazione. Secondo i meloniani attualmente la magistratura sta mettendo i bastoni tra le ruote al governo sulle politiche legate all’immigrazione. In particolare il riferimento è al centro in Albania, la cui attivazione tarda ad arrivare anche per colpa dei continui ricorsi su cui i giudici si sono pronunciati sostanzialmente dando torto al governo. Con questa riforma, dicono, le cose cambieranno. Il tenore è questo: “Il governo trasferisce gli immigrati clandestini in Albania. La magistratura rossa lo impedisce. Vuoi cambiare? Si riforma”.