Sarebbe stato bellissimo se a pronunciare le parole di Pedro Sanchez sull'Iran fosse stata Giorgia Meloni

Sarebbe stato bellissimo se le parole di Pedro Sanchez sulla sciagurata guerra israelo-americana all’Iran fossero state pronunciate da Giorgia Meloni, magari in concerto coi ministri Tajani e Crosetto. Sarebbe stato bello, sì, ma come avrete saputo alla fine, nella risoluzione che è stata approvata in Parlamento oggi, le cose non sono andate come in Spagna. L’Italia concederà l’utilizzo delle proprie basi solo a fini logistici, all’esercito di quel satrapo di Donald Trump, che tanto è un ottantenne a cui non frega più niente della vita. Come dirgli di no, d’altronde. La guerra si avvicina sempre più e forse andrebbero soppesate meglio le parole e taciuti certi pensieri, che dallo stomaco sono capaci di arrampicarsi fino al cervello per fare a botte con la prudenza. Sarebbe meglio, perché quando poi è guerra non si fanno prigionieri. I tribunali iniziano ad operare secondo leggi che hanno forse vagamente conosciuto i nostri nonni, quelli ancora vivi, testimoni di quella che è la leggenda della guerra. Sarebbe meglio. Ma il meglio, si sa, è nemico del bene. Negli ultimi anni, quelli che hanno preceduto il Covid, la guerra in Ucraina, le tensioni su Taiwan, Gaza, Sudan, Afghanistan e Pakistan e infine l’Iran, tutto uno sottostrato culturale in cerca di un perché, di una giustificazione alla propria vita, di una retribuzione politica alla fine è riuscito a riportare in auge la fascinazione per la guerra, per quella violenza che non abbiamo conosciuto se non attraverso i racconti dei nostri nonni, racconti provenienti da un altro pianeta.