Non a caso James Talarico è un democratico che piace anche ad alcuni repubblicani. Sicuramente non ai Maga, ma ai conservatori delusi da Trump e la sua politica. È stato ospite del podcast di Joe Rogan, considerato di area Rep, ma ha conquistato lo stesso conduttore, che gli ha addirittura suggerito di correre per la Casa Bianca in un prossimo futuro. In Italia piace ad esempio a Matteo Renzi, che dopo la sua vittoria lo ha endorsato pubblicamente sui suoi social.

James Talarico è pro alla legalizzazione, alla regolamentazione e alla tassazione della cannabis e dei prodotti a base di THC. È favorevole a una riforma del sistema sanitario e alla sanità come diritto umano e universale. È anche pro alla creazione di due Stati fra Israele e la Palestina. È più prudente invece sulle politiche migratorie, dove ha detto che il confine sud degli Usa dovrebbe essere “come il portico di casa: con un grande tappeto di benvenuto, ma anche la serratura sulla porta”. Soprattutto è fautore di una reinterpretazione della Bibbia in chiave democratica. “Hanno trasformato Gesù in un fascista armato, omofobo, negazionista della scienza, amante del denaro e che diffonde paura” ha detto, mentre “nella Bibbia non si parla di aborto o matrimonio gay, si parla di rimettere i debiti, liberare i poveri e guarire i malati”.

Ora però arriva la sfida più dura. I democratici non eleggono un senatore in Texas da oltre trent'anni. James Talarico potrà raccogliere i voti del centro, degli indipendenti, della classe media, dei democratici di vecchia scuola e dei repubblicani delusi. Dovrà però assicurarsi anche i voti dei più radicali, quelli che in queste primarie hanno votato per la sua rivale Crockett. La rivoluzione moderata di James Talarico comincia da qui, per cambiare i democratici e la politica americana. Per una politica nuova, dopo tanto odio, una politica di amore.