La Farnesina ha pochi giorni per evacuare 30mila italiani dagli Emirati Arabi prima che finiscano le munizioni per difenderli dai missili iraniani

Servono proprio a questo. Saturare la difesa aerea degli Emirati, costringerli ad esaurire le munizioni per difendersi ed esporli ad una pesante scarica di missili balistici che verrà utilizzata con tutta la violenza possibile da parte di Teheran. Per questo la Farnesina deve fare in fretta. Beh grazie, direte, credete che Tajani non sappia quanto sia grave la situazione? Certo che lo sa, lo sanno tutti e si sta facendo tutto il possibile, però è bene mantenere alta l’attenzione su questo tema perché gli italiani tendono a dimenticare in fretta. Il disincanto e la noia son dietro l’angolo anche se si parla di un incendio che si sta allargando e che divampa al di là di un Mediterraneo che in confronto alla vastità di un Medioriente in fiamme pare un piccolo laghetto. Un laghetto inglese collegato al Golfo Persico tramite il mar Rosso e lo stretto di Hormuz, ora chiuso al traffico dall’Iran. Secondo il Wall Street Journal il momento in cui i Paesi di quest’area, dunque Emirati inclusi, termineranno le proprie scorte potrebbe arrivare molto presto.