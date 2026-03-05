Revocati i domiciliari al diciannovenne ultras che ha lanciato il petardo ad Audero: avrà l’obbligo di firma. Ecco il nuovo provvedimento per il giovane della curva Nord dell’Inter

Torna libero il giovane ultras. Il lancio del “bombone” poteva avere conseguenze molto più gravi sia per Audero, che dopo lo scoppio ha ripreso la gara, sia per la tifoseria nerazzurra, già in una posizione delicata dopo l’inchiesta Doppia Curva e le blacklist di inizio anno. Per i tifosi dell’Inter, infatti, il Viminale aveva previsto lo stop di tre trasferte (Reggio Emilia, Lecce e Firenze) fino al 23 marzo. Domenica 8 marzo, giornata del derby che l’Inter dovrebbe tecnicamente giocare in trasferta, vedrà normalmente i tifosi a San Siro. Era stata immediata, comunque, la presa di distanza dal gesto del diciannovenne dei Vikings da parte del resto della tifoseria organizzata. Nessuno del direttivo o dei gruppi aveva acconsentito al lancio del petardo. L’iniziativa di un singolo e basta. Inizialmente il responsabile era stato indicato tra gli appartenenti all’Inter Club San Marino (in realtà si trattava dell’uomo che aveva perso le dita per lo scoppio di un ulteriore petardo), poi la situazione è stata chiarita.