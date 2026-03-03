I tifosi della Lazio si spaccano sul referendum? Spunta uno striscione per il “no”, contro Lotito, poi la smentita: “Voteremo sì”. E gli ultras vogliono il bus dei calciatori a Ponte Milvio

Davvero c’è chi si ostina a dire che lo sport non è politica? Davvero c’è ancora chi pensa che il calcio non abbia ricadute pratiche? Davvero c’è ancora chi pensa che società amministrate da persone presenti in Parlamento possano rimanere intoccabili e non subiscano i contraccolpi delle decisioni prese alla base? Ponte Milvio continua a popolarsi. Gli ultras della Lazio da settimane infiammano con i fumogeni lo scenario romano con lo stesso obiettivo: dire a Claudio Lotito che non il popolo biancoceleste non è con lui. Né per quanto riguarda la gestione sportiva né per quanto riguarda la politica. Ci si avvicina alla data del referendum sulla giustizia. I tifosi avevano fatto sapere che avrebbero votato “no”, contrariamente al parere espresso da Forza Italia, il partito a cui appartiene Lotito, che invece è favorevole alla riforma. È apparso uno striscione esposto tra le strade della città che ribadisce il concetto: “Forza Italia il laziale voterebbe sì ma vota no! Ringraziate Lotito senatore del vostro partito!”. Altri manifesti erano stati attaccati ai muri intorno a Ponte Milvio. Stesso messaggio: “Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto”. Sotto la scritta l’immagine del partito con l’immagine di un divieto. È però arrivata una smentita da parte del tifo organizzato, pubblicata dalla pagina Matchday Ss Lazio: “Sta girando sui social la foto di uno striscione in cui si vuole far intendere che i tifosi della Lazio inviterebbero a votare “no” al referendum. Teniamo a precisare che quello striscione non è opera di nessuno dei gruppi organizzati e che il referendum non è una scelta sul votare o meno un partito, ma una scelta di cambiare una parte importante della Costituzione. Per questo motivo invitiamo tutti ad andare a votare… Noi voteremo sì”.