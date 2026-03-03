I tifosi della Lazio si spaccano sul referendum? Spunta uno striscione per il “no”, contro Lotito, poi la smentita: “Voteremo sì”. E gli ultras vogliono il bus dei calciatori a Ponte Milvio

3 marzo 2026

I tifosi della Lazio si spaccano sul referendum? Spunta uno striscione per il &ldquo;no&rdquo;, contro Lotito, poi la smentita: &ldquo;Voteremo s&igrave;&rdquo;. E gli ultras vogliono il bus dei calciatori a Ponte Milvio
Circolano le immagini di uno striscione che recita: “Forza Italia il laziale voterebbe sì ma vota no! Ringraziate Lotito senatore del vostro partito”. I tifosi della Lazio, quindi, pur di andare contro Claudio Lotito sarebbero disposti a votare no al referendum sulla giustizia. Almeno così pare. È arrivata la smentita dei gruppi della curva Nord: “Voteremo sì”. Una prima divisione nel mezzo della protesta? E intanto gli ultras chiedono che il bus della squadra passi da Ponte Milvio prima della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Facciamo sentire ai giocatori il nostro calore”

Foto: Ansa

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

Davvero c’è chi si ostina a dire che lo sport non è politica? Davvero c’è ancora chi pensa che il calcio non abbia ricadute pratiche? Davvero c’è ancora chi pensa che società amministrate da persone presenti in Parlamento possano rimanere intoccabili e non subiscano i contraccolpi delle decisioni prese alla base? Ponte Milvio continua a popolarsi. Gli ultras della Lazio da settimane infiammano con i fumogeni lo scenario romano con lo stesso obiettivo: dire a Claudio Lotito che non il popolo biancoceleste non è con lui. Né per quanto riguarda la gestione sportiva né per quanto riguarda la politica. Ci si avvicina alla data del referendum sulla giustizia. I tifosi avevano fatto sapere che avrebbero votato “no”, contrariamente al parere espresso da Forza Italia, il partito a cui appartiene Lotito, che invece è favorevole alla riforma. È apparso uno striscione esposto tra le strade della città che ribadisce il concetto: “Forza Italia il laziale voterebbe sì ma vota no! Ringraziate Lotito senatore del vostro partito!”. Altri manifesti erano stati attaccati ai muri intorno a Ponte Milvio. Stesso messaggio: “Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto”. Sotto la scritta l’immagine del partito con l’immagine di un divieto. È però arrivata una smentita da parte del tifo organizzato, pubblicata dalla pagina Matchday Ss Lazio: “Sta girando sui social la foto di uno striscione in cui si vuole far intendere che i tifosi della Lazio inviterebbero a votare “no” al referendum. Teniamo a precisare che quello striscione non è opera di nessuno dei gruppi organizzati e che il referendum non è una scelta sul votare o meno un partito, ma una scelta di cambiare una parte importante della Costituzione. Per questo motivo invitiamo tutti ad andare a votare… Noi voteremo sì”.

Lo striscione del il no
Lo striscione del il "no"

Il primo striscione sarebbe dunque un falso. Una pezza scritta senza consenso dei gruppi della curva Nord. La smentita e la decisione di stare dalla parte del sì avrà delle conseguenze sulla protesta? I laziali che puntavano a opporsi a Lotito su tutta la linea (referendum compreso) scenderanno in strada a Ponte Milvio con la stessa convinzione? Intanto la pagina Brigata Lazio ha chiamato, per l’ennesima volta, l’adunata di tutto il popolo biancoceleste. Vicino al ponte dei lucchetti torneranno i tifosi a cantare. E stavolta con una richiesta ulteriore: “Chiediamo, a chi ne ha le facoltà, di far passare il pullman della squadra a Ponte Milvio dove stazioneremo prima della partita contro i bergamaschi per far sentire ai giocatori il nostro calore, spostandoci poi in corteo sotto la Nord per ascoltare la partita alla radio ed intonare i nostri cori e farli sentire fin dentro al campo”.

More

Tag

Top Stories

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

Foto:

Ansa

Next

Next Next

Per gli Emirati Arabi ha già ripreso a volare tutta Europa tranne...