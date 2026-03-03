Per gli Emirati Arabi ha già ripreso a volare tutta Europa tranne l’Italia

Non credete che sia finita qui, purtroppo. Prima Antonio Tajani in conferenza stampa parla del fatto che l’Oman stesse per chiudere i confini ai non omaniti, poi smentito dai principali attori nel settore del turismo e trasporti in loco, più rapidi della Farnesina, evidentemente, nel raccogliere e diffondere informazioni pubblicamente. Ma non pensate che sia finita qui. Chi, dopo interminabili attese, è finalmente riuscito a contattare il consolato di Dubai riferisce che di voli per l’Italia non ce ne sono, anche se il resto d’Europa ha ripreso a volare. Sono partiti voli per Londra, Francoforte e Parigi, ma la povera Italia, fanalino di coda dell’Occidente, nulla. Tra l’altro, ieri sera sono rientrati a Linate con un charter dall’Oman 127 cittadini italiani inclusa la famiglia del ministro della Difesa Guido Crosetto. Questo recupero di cittadini italiani è organizzato dalla Farnesina, che stabilisce quali siano le priorità e certamente riportare a casa gli studenti abbandonati e la famiglia del ministro della Difesa ha priorità in quanto questione di sicurezza nazionale (siamo seri e non sarcastici e già il fatto che vada specificato rende l’idea di quanto sia tragica e grottesca questa situazione).