Trasferte bloccate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. Nel derby con il Milan e contro la Juve a San Siro la curva Nord ci sarà. Ma allora chi è l’uomo che ha lanciato il petardo ad Audero?

Inter-Juventus a San Siro sarà con il pubblico. La sanzione decisa dal Viminale per la tifoseria dell’Inter, in seguito al petardo lanciato ad Emil Audero durante la gara contro la Cremonese, non riguarderà il derby d’Italia: stop alle trasferte per i supporter nerazzurri fino al 23 marzo. Le gare che la tifoseria salterà sono quelle contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina. Nel mezzo ci sarà il derby, che tecnicamente l’Inter giocherà in casa del Milan, ma dato che non è previsto spostamento in altre città la curva nerazzurra potrà riempirsi normalmente. Il rischio dopo la “bomba” che ha sfiorato Audero era un blocco più pesante. L’ipotesi della penalizzazione e della sconfitta a tavolino fin da subito erano state escluse. Ma la possibilità che le partite casalinghe venissero giocate a porte chiuse era concreto. Così, per fortuna della squadra di Cristian Chivu, non sarà. Allo Zini, contro la Cremonese, un “cane sciolto” ha compiuto un gesto sciocco e pericoloso, per il quale potevano rimetterci tutti: club e tifoseria. Il presidente dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, Maurizio Improta, aveva già parlato a Radio Crc: “Stiamo valutando e facendo riflessioni sulla base delle notizie che ci arrivano dalla Questura di Cremona. Il soggetto è stato identificato e arrestato, ma non è quello che ha perso tre dita. Non era uno solo a lanciare bombe carta, ma più di un soggetto. È stato identificato e denunciato quello che ha perso tre dita per detenzione di materiale esplodente, mentre quello che ha lanciato il bengala ad Audero è in fase di identificazione attraverso le analisi delle immagini da parte della Questura di Cremona”.