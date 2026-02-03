Pecco Bagnaia a Sepang è tornato al 2024? No, ma è tornato contento: “Il limite che ho sempre sentito oggi non c’era. L’anno scorso delle decisioni Ducati…”

“Ho freddo”, dice Pecco Bagnaia seduto al tavolo della sala stampa a Sepang. Qualcuno gli fa notare che si è seduto esattamente sotto il bocchettone dell’aria condizionata, una doccia gelida: “Ti basterebbe cambiare posto”. Pecco ride, indica i numeri sul tavolo: “No, rimango qui perché c’è il 23. Il numero di Jordan”. Questi sono i piloti.



Si è appena concluso il primo giorno di test ufficiali, che Bagnaia ha chiuso in settima posizione dopo aver provato la nuova aerodinamica 2026. Pecco è sereno, sorride, sembra abbia appena finito di togliersi un grosso peso dalle spalle. “Avevo fresco il feeling della Panigale e salire su questa… è una cosa enorme, bellissima. Sono contento perché siamo riusciti a fare un bel lavoro, in generale. E mi sono sentito da subito molto meglio rispetto alle sensazioni che avevo a inizio anno, staccata e ingresso è qualcosa che al momento qui - che è una pista positiva per me, anche l’anno scorso andavo abbastanza forte - il limite che ho sempre sentito oggi non c’era. Poi ci siamo concentrati nell’aerodinamica, nel provare la carena nuova e sentire vantaggi o svantaggi. Cosa che è sempre stata un po’ un limite nei test. Per il momento tutto positivo, abbiamo fatto un ottimo primo giorno”.