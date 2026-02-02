Esclusiva con Marco Bezzecchi, che sposa Aprilia: “Sento tante famiglie sulle spalle, a Rivola non muore niente in bocca”. E poi le voci su Bagnaia a Noale, Giacomo Poretti e il cubo di Rubik

Quanto incide nella tua prestazione in fatto di avere un costruttore alle spalle? A me ha colpito quando, alla presentazione, hai parlato del fatto che vedere le persone così contente per te è un’emozione enorme. Quanto ti aiuta?



“Mi aiuta, anche se è una bella pressione perché sai che sulle tue spalle ci sono un sacco di famiglie. Però è una pressione figa, alla fine è una fortuna. Perché è bello. Poi alla fine tutti danno tutto per te, quindi oltre ad esserci pressione è come se ognuno ti appoggiasse una mano sulla schiena e ti desse una spintina. Bello, poi per me è la prima volta da pilota ufficiale e non posso fare un paragone, però la passione che ho trovato lì… veramente una cosa di cui sono rimasto super sorpreso e che mi è piaciuta tantissimo. È come se fossi un dipendente dell’azienda come loro, però vado lì e mi chiedono gli autografi, mi chiedono le foto… è bellissimo. Andiamo a mangiare alla mensa, stiamo tutti lì… è molto bello”.



Il tuo personalissimo mercato l’hai chiuso, però in giro c’è un bel movimento. Se dipendesse da te chi ti porteresti nel box?



“Nel box? Guarda… non ne ho idea. Onestamente, adesso come adesso mi trovo benissimo così. È un peccato non aver vissuto molto Jorge, quest’anno spero che vada tutto per il meglio, anche se so che sarà sicuramente così. Però sai che a me non cambia più di tanto. Io devo fare il mio. Quindi faccio il mio e il resto lo faccio fare a Rivolone”.



Per quanto lontana, si parla dell’eventualità che Pecco Bagnaia possa venire a correre con te. Come te la immagineresti una cosa del genere?



“Oddio, non saprei. È anche una cosa su cui è fatica sbilanciarsi, perché dopo partono mille dinamiche. Sarebbe sicuramente figo, perché alla fine è un mio amico. Ma è anche un discorso in cui non posso entrare particolarmente, non mi riguarda e non è il mio, lascio fare tutto a chi lo fa per lavoro”.



Marco Bezzecchi fa una piccola pausa, poi riparte.



“Questa è la classica paraculata”.



È giusto, andiamo avanti: come vedi questa stagione?



“Difficile dirlo adesso che ancora non abbiamo girato, però comunque sarà una stagione figa. Il livello è già altissimo dalla fine dell’anno scorso, c’è un Marc stra-competitivo perché ha vinto il mondiale con tante gare d’anticipo e partirà subito forte, poi tutte le Ducati, Acosta è fortissimo, Vinales è tutto l’inverno che si allena come un matto, io spero di essere forte… la coppia VR sarà forte, Raul Fernandez sarà veloce, Ogura… cavolo, è difficile non dirne qualcuno. Quelli che non ho nominato sono comunque lì. Le Honda, perché Mir a fine stagione + stato veloce e Luca se non avesse avuto l’infotunio di fine stagione sarebbe cresciuto più o meno come Mir. Yamaha col V4 è andata forte, c’è Toprak…”



E Marc Marquez potrebbe vincere il decimo quest’anno. È un po’ una extra motivazione per cercare di fermarlo?



“Non per il decimo. È una extra motivazione cercare di battagliare con Marc perché è fortissimo che siano nove, dieci o venti mondiali. E sarà tosta, però noi alla fine partiamo per cercare di battere tutti. Non mi aspetto grandi cose, il mio obiettivo per adesso è quello di cercare di partire belli concentrati e metterci subito abbastanza a posto. Poi con l’andare della stagione riusciremo a capire meglio”.



Come vedi l’introduzione della radio dal 2026?



“L’abbiamo provata qualche volta e ho fatto fatica a sentire, perché la moto è molto rumorosa. Noi abbiamo i tappi, però quelli non ti tolgono il rumore della moto. Ti attutiscono le frequenze che fanno male, poi tu le hai sentite e a starci sopra per molto tempo… però guarda, speriamo che facciano un sistema che ci permetta di sentire bene e spero non di parlare. Non mi immagino come possa essere parlare. A volte mi scordo di respirare… Dovessi parlare in moto non mi mia sponte, ecco. Ogni tanto mi capita di dire qualcosa sotto il casco, però sono cose più istintive. Ma non mi metto a dire chissà quali insulti, però magari ti dici ‘dai’, capita. Comunque ascoltare mentre sei concentrato non è facile, comunque noi ci muoviamo sulla moto e in Formula 1 sono seduti e penso sia difficilissimo uguale perché loro devono fare tante cose, però vediamo. Penso che sarò questione di abitudine, prima lo proviamo e meglio è”.



In che senso ti scordi di respirare?



“Perché ci sono dei punti della guida - una staccata, un cambio di direzione ad alta velocità - in cui la forza che devi fare sulla moto è tantissima. A te capita mai di andare in palestra e la parte in cui spingi - o tiri, o quello che fai - la fai un attimo in apnea? Succede così, però è sbagliato”.



Il contratto è firmato, il cubo di Rubik pure. E domani inizia la MotoGP 2026.