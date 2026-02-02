Il presidente dell’Inter Club San Marino sul petardo ad Audero: “La curva Nord non c’entra. Ho parlato io con la Digos”. Ma chi ha lanciato la bomba è lo stesso che ha perso le dita?

Andrea Tamagnini, chi ha lanciato il petardo ad Audero e chi ha perso le dita sono la stessa persona?

Non posso confermarlo con assoluta certezza. Quello che so è che a uno dei nostri sono saltate le dita perché aveva una bomba carta in mano. È stato un gesto stupido, senza dubbio. Ritengo plausibile che siano la stessa persona, ma non posso dirlo con massima sicurezza.

La zona in cui è partita la rissa dopo il primo lancio e quella in cui è avvenuto il secondo scoppio sembrano diverse.

Sì, mi rendo conto che ci siano cose da chiarire. So che può sembrare una scusa, ma è la verità: in quel momento non ero lì. Ho sentito il botto, sono tornato nel settore e Audero era già a terra. Poi c'è stata una seconda esplosione e mi sono venuti a chiamare dicendo che a uno dei nostri soci era scoppiata una bomba a carta in mano.

Un tifoso che ha lanciato il petardo ed è stato immediatamente circondato davvero può aver avuto il tempo accenderne un altro poco dopo?

Non sono in grado di dire quanto tempo è passato. Ripeto: non posso confermare che sia stato lui al 100%. Un nostro socio ora è in ospedale. Sicuramente non giocava con una bomba carta semplicemente tenendola in mano.

L’idea era di lanciarla, poco ma sicuro.

È un dato di fatto.

La Nord è stata veloce nel parlare con le forze dell’ordine per facilitare l'identificazione di questa persona.

Ho chiesto io ai ragazzi della curva di lasciar fare a me. Sapevo che era stato uno dei nostri. Sono stato chiaro con la Digos nel dire che nessuno della Nord era coinvolto. Non aveva senso criminalizzare la curva per un gesto così stupido di un singolo individuo.

Gli ultras hanno subito detto che era stato qualcuno di un Inter Club.

Come presidente del Club era mia responsabilità. L’ho fatto presente ai membri della curva e agli agenti.