Perché Jeffrey Epstein voleva comprarsi il Milan? Tutto quello che è emerso dai file pubblicati in America: "Un'opportunità unica". Il dossier, le mail e quel derby di Milano

Dentro c'è tutto: i trofei del Milan, qualche cenno storico, una classifica che lo pone al secondo posto dopo il Real Madrid fra i super club europei (unico in vendita), una panoramica sulla situazione proprietaria e i motivi per cui sarebbe conveniente comprarlo. Si potrebbe intitolare “Ac Milan for dummies” o “Il Milan spiegato a chi di calcio non capisce nulla”. Tradisce anche qualche ingenuità che a un europeo non sarebbe scappata. Ad esempio, il documento sostiene che il Milan abbia vinto tre volte la Champions League e sia stato per quattro volte “campione europeo”, riferendosi alla vecchia Coppa dei Campioni. Una distinzione che, nel calcio europeo, non esiste: Champions League e Coppa dei Campioni sono la stessa competizione, e la dicitura utilizzata per quest’ultima non è mai stata ufficialmente adottata. Epstein tra l'altro per capirci qualcosa inoltra la mail a vari interlocutori, tra cui David Stern, storico ex commissioner della NBA.

Alla fine il finanziere statunitense non comprò il Milan, che restò in mano ad Elliott per poi passare a RedBird, e a conti fatti meglio così. Ma quel dossier rimasto in allegato dice comunque molto più di quanto sembri. Rivela un certo modo di vedere i club e in generale lo sport da parte degli americani. Infatti, al di là della lista della spesa dei trofei non viene fatta menzione alla parte sportiva. Al perchè il Milan sia un super club, alla sua storia, ai suoi giocatori e ai suoi tifosi, a quello che in Italia chiamiamo il blasone. Una parola che da sola racchiude il prestigio di una squadra di calcio. Il Milan per Epstein e i suoi interlocutori non è una storia centenaria, né un patrimonio sportivo e culturale, è un asset da comprare perchè conviene, perchè a prezzo di saldo. Un prodotto di mercato, un bene di consumo. Numeri, margini e opportunità. Non c'è anima. È il punto d’incontro, e spesso di scontro, tra due visioni dello sport profondamente diverse: quella europea, fondata su identità e appartenenza, e quella americana, che legge anche il calcio attraverso le lenti del mercato. Un cortocircuito che continua a segnare il presente del nostro calcio.